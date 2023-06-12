Данилов отвесил смачную оплеуху размечтавшемуся о флаге РФ в Киеве Медведеву

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что бывшему президенту России Дмитрию Медведеву необходима смирительная рубашка.
Такой пост в Twitter секретарь СНБО опубликовал после того, как одноразовый президент РФ заявил о планах "захвата РФ Киева".
"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России", — написал Данилов в ответ на пост Медведева.
О чем ранее писал Медведев
Напомним, что 12 июня в РФ отмечают День России. Медведев в своем Telegram выложил рисунок, где изображен Майдан Независимости в Киеве.
В центре него установлен флаг России. В подписи к рисунку говорится: "Майдан Независимости. Скоро - площадь России".
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Ранее бывший президент агрессора России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Берлина о том, что если российский директор Путин приедет в Германию, то его арестуют, разразился угрозами в адрес ФРГ. Дескать, в таком случае Москва якобы "нанесет ракетные удары по Бундестагу, Офису канцлера и другим объектам".
"В этом случае все наши средства – ракетные и другие – полетят в Бундестаг, в Офис канцлера и так далее", - побредил Медведев.
В Офисе канцлера Германии Олафа Шольца назвали заявление Медведева провокацией и решили даже не отвечать на такую риторику.
"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", - подчеркнул спикер немецкого Кабмина Штеффен Гебештрайт.
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