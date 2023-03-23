"Ударим ракетами по Бундестагу и Офису Шольца": в РФ разразились угрозами Германии

Медведев заявил о возможности ракетного удара по ФРГ, если она задержит Путина. По его словам, задержание Путина будет объявлением России войны.

Медведев разразился угрозами осуществить ракетный удар по Германии/ ua.depositphotos.com, сундук

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает Германии ракетным ударом в том случае, если в этой стране задержат российского диктатора Владимира Путина согласно ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом в Гааге.

Так Медведев отреагировал на заявление министра юстиции ФРГ Марка Бушманна, который ранее сказал, что в случае появления на территории Германии диктатора РФ Путина его будут обязаны арестовать. Угрозы Германии Медведев высказал во время общения с российскими пропагандистами, видео было опубликовано в его Telegram-канале.

Прихвостень Путина выразил свое недовольство выдачей ордера на арест российского диктатора. Он подчеркнул, якобы "задержание главы Кремля за границей невозможно". Однако если всё-таки это задержание произойдет, это будет объявлением войны России, сказал Медведев.

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"Понятно, что эта ситуация (реальный арест Путина – ред.) не реализуется никогда. Но вот представим, что она реализовалась. Действующий лидер ядерной страны приехал на территорию Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации", – заявил путинский прихвостень.

После этого он начал угрожать Германии ракетным ударом в случае, если она задержит Путина.

"И уже в этом случае все наши средства – ракетные и другие – полетят в Бундестаг, в Офис канцлера и так далее", – попытался в очередной раз запугать Запад экс-президент РФ.

Напомним, заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев сморозил еще одну "причину" полномасштабного вторжения РФ в Украину. В интервью российским пропагандистам он заявил, якобы "Украина – это часть России", но будто бы долгое время Россия "мирилась с тем, что Украина была отдельно".

Также ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев устроил истерику после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. Одноразовый президент РФ пригрозил ракетным ударом по Гааге.

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