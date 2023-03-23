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"Мы сами ушли": депутат Госдумы назвал достижением России побег оккупантов из Херсона

23 марта 2023, 12:37
Пропагандистам РФ пришлось признать в эфире телепрограммы, что контрнаступление украинских военных на Харьковщине и Херсонщине было успешным.
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, российская пропагандистка Ольга Скабеева
Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал достижением России побег оккупантов из Херсона/ скрин

В эфире российского пропагандистского телевидения разгорелся спор между пропагандисткой Ольгой Скабеевой и депутатом Госдумы РФ Андреем Гурулевым. Когда Скабеева признала успешность контрнаступления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях, депутат Госдумы очевидно испугался такой "хвалебной риторики" в сторону Украины и поспешил заявить, якобы "оккупанты вышли из Херсона сами и это достижение".

Российская пропагандистка Скабеева сказала, что Вооруженные силы Украины "долго, назойливо и навязчиво" анонсировали операцию по освобождению Харьковщины, и что у них всё получилось. Соответствующий фрагмент видео появился в сети.

Также она признала, что Украина анонсировала освобождение Херсона, и на этом направлении у украинских бойцов тоже всё получилось, поэтому сейчас российских военных в этом областном центре нет.

видео дня

Как только депутат Госдумы Гурулев уловил, к чему клонит пропагандистка, сразу начал доказывать, якобы выход российских войск из Херсона состоялся во исполнение решения российских вооруженных сил. Мол, это происходило организованно, и поэтому это "достижение РФ".

"Херсон у них не получился! Потому что в Херсоне войска (РФ – ред.) крайне организованно отошли по приказу старшего начальника!", – попытался оправдываться Гурулев.

Скабеева в свою очередь сказала, якобы она подразумевает, что нужно прислушиваться к анонсам Украины. При этом она "подколола" Гурулева, сказав: "А то, что мы ушли организованно – так себе...".

"Есть аналитики... Ну, мы точно не должны впадать в панику и еще и рассказывать об этом на всю страну!", – эмоционально заявил депутат Госдумы, очевидно не желая признавать неудачи российских оккупантов.

Российские пропагандисты
Российские пропагандисты/ скрин

Напомним, заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев сморозил еще одну "причину" полномасштабного вторжения РФ в Украину. В интервью российским пропагандистам он заявил, якобы "Украина – это часть России", но будто бы долгое время Россия "мирилась с тем, что Украина была отдельно".

Также ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев устроил истерику после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. Одноразовый президент РФ пригрозил ракетным ударом по Гааге.

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