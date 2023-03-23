Войска РФ продвинулись на Луганщине и попытаются захватить Купянск – разведка Британии

Оккупанты частично возобновили контроль над подступами к Кременной и продвинулись в этом направлении в Луганской области, полагают в Минобороны Британии.

Купянск - крупный логистический узел в Харьковской области, который хотят захватить оккупанты / Коллаж Википедия, Минобороны РФ

Оккупационным войскам России удалось достичь определенного продвижения в направлении Кременной Луганской области. Они возобновили частичный контроль над подступами к городу. Вероятно, захватчики попытаются взять Купянск Харьковской области, поскольку там расположен крупный логистический узел. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что войска РФ местами продвинулись на Кременском направлении и частично вернули себе контроль над подступами к Кременной на Луганщине. Боевые действия на участке Сватово – Кременная на севере региона начиная с марта значительно усилились. Похоже, враг пытается отодвинуть линию фронта к реке Оскол.

"Россия частично восстановила контроль над непосредственными подступами к городу Кременная. Местами Россия продвинулась на несколько километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от оборонных линий, которые они подготовили вдоль возвышенности, и включить естественное препятствие реки Оскол", - указано в сообщении.

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Кроме того, в британском Минобороны полагают, что российские войска попытаются захватить Купянск на Харьковщине. Город важен для оккупантов, так как это крупный логистический узел.

В целом, враг на северо-востоке концентрируется на оборонительных действиях.

"Оперативно намерения России на северо-востоке, по всей видимости, остаются оборонными. Командующие, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может попытаться провести большие наступательные операции", - подчеркнули в британской разведке.

Война России против Украины

В Белом доме ранее сделали заявление, согласно которому войска оккупантов России готовят еще одно новое наступление на Украину. Враг может атаковать на нескольких направлениях. Как полагают в Вашингтоне, следующие недели на войне станут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании сообщали, что темпы наступления оккупантов РФ под Бахмутом снижаются. Но ситуация для сил обороны Украины остается сложной. Есть угроза окружения группировки ВСУ на севере и юге Бахмута.

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что подразделения РФ перебрасывают свои силы на разные участки фронта. Возможно, оккупанты собираются перейти в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако вражеские войска наращивают свои силы в направлении Авдеевки с целью ее окружения.

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Наступление России: