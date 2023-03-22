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Ближайшие недели будут "критическими": РФ готовит еще одно наступление на Украину - Белый дом

22 марта 2023, 08:06
США будут продолжать обеспечивать президента страны Владимира Зеленского "всем, что ему нужно, где бы он не решил сражаться", заявил Джон Кирби.
Джон Кирби, война в Украине
Джон Кирби заявил, что Штаты хотят, чтобы украинцы могли защитить себя / Фото defense.gov, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупационные войска могут попытаться начать новое наступление на Украину в скором будущем. Не исключено, что такие атаки будут осуществляться на нескольких направлениях. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

По его словам, ближайшие недели будут "критическими" в войне РФ против Украины, передает CNN.

Так, американская сторона ожидает, что российский диктатор Владимир Путин "попытается начать еще одно наступление и, возможно, по многим другим векторам".

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"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова", - сказал представитель Белого дома.

Кирби также заявил, что Штаты хотят, чтобы украинцы могли защитить себя "от любого возобновления российского наступления", а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору".

"Именно здесь мы сейчас выводим батальоны из Украины и проводим для них общевойсковые маневры. Вот почему они наращивают подготовку по таким вещам, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами", - подчеркнул Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США также заявил, что США полагаются на лидерство Украины в своем приоритете обороны Бахмута, и будут продолжать обеспечивать президента страны Владимира Зеленского "всем, что ему нужно, где бы он не решил сражаться".

"Это означает разведку. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы сосредоточимся", - сказал Кирби.

Наступление РФ и контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны на днях заявили, что темп наступления оккупационных войск России на Украину снизился. Атакующие действия захватчиков в направлениях Сватово-Кременная в Луганской области и Бахмута Донецкой области постепенно движутся к кульминации. В такой ситуации ВСУ получат возможность перехватить инициативу на поле боя.

По данным аналитиков ISW, "большое наступление" российской оккупационной армии, вероятно, достигает своей кульминации. При этом РФ так и не добилась существенных побед.

10 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ пойдут в наступление через 2 месяца. Чиновник также придерживается точки зрения, согласно которой Киеву следует урегулировать вопросы с вооружениями и боеприпасами.

13 марта бывший руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что военные подразделения Украины на Луганщине пойдут в наступление через 2-3 недели. ВСУ нужно собрать необходимые резервы для реализации военной операции.

Издание Politico писало, что весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов.

Как пишет издание, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

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