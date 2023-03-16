УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Наступление России "сдувается", ВСУ могут перехватить инициативу на поле боя – ISW

16 марта 2023, 07:37
Наступление войск РФ на линии Сватово-Кременная в Луганской области и в направлении Бахмута на Донетчине постепенно подходит к кульминации, считают аналитики.
ВСУ, войска РФ
Темпы наступления оккупантов РФ замедляются, ВСУ могут возобновить масштабные атаки – ISW / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

Темп наступления оккупационных войск России на Украину снизился. Атакующие действия захватчиков в направлениях Сватово-Кременная в Луганской области и Бахмута Донецкой области постепенно движутся к кульминации. В такой ситуации ВСУ получат возможность перехватить инициативу на поле боя. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский 15 марта рассказал о снижении числа наземных атак российских оккупантов с 90-100 до 20-30.

Он объяснил, что захватчики утратили возможность развития наступательного потенциала по причине серьезных потерь живой силы и военной техники.

видео дня

Как полагают аналитики, наступление РФ на Луганщине постепенно близится к кульминации. В последние недели оккупанты, несмотря на усиление в регионе, достигли лишь минимальных тактических успехов. В то же время ВСУ организовали контратаки и отвоевали часть захваченных районов.

"Российское наступление в Луганской области приближается к кульминации, если уже не достигло ее, несмотря на то, что Москва перебросила на линию Сватово-Кременная большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий", - отметили специалисты.

Кроме того, в ISW акцентировали внимание на том, что в последние несколько дней установлено уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг города.

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить окружение города", - пишут эксперты.

По мнению аналитиков, наступление российской армии на Бахмут также идет к кульминации.

"Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Когда ВСУ перейдут в контрнаступление

Советник главнокомандующего ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров ранее заявил, что армия Украины перейдет к реализации сценария контрнаступательной операции после получения бронетехники от Запада. Также войскам нужно решить вопросы с боеприпасами и логистикой.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что ВСУ пойдут в наступление через 2 месяца. Чиновник также придерживается точки зрения, согласно которой Киеву следует урегулировать вопросы с вооружениями и боеприпасами.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что ВСУ начнут контрнаступление на Луганщине через 2-3 недели. По его словам, за это время армия соберет необходимые резервы для проведения своей операции.

Смотрите видео Главред - капитан 1-го ранга запаса ВМСУ Рыженко рассказал, когда будет пик наступления войск России

Война России против Украины:

ВСУ Сватово Бахмут Кременная войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:37

Наступление России "сдувается", ВСУ могут перехватить инициативу на поле боя – ISW

07:26

Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – Axios

06:41

Весеннее контрнаступление ВСУ начнется в мае: в Politico назвали два сценария

06:04

Как Украине быстро найти пилотов F-16мнение

05:30

Какие деревья нельзя сажать на садовом участке: народные приметы для дачников

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:00

Перец будет самым сочным и сладким: топ-5 урожайных сортов

04:00

Маломуж рассказал, что ждет Чечню после падения режима ПутинаВидео

03:40

Изменник Пике впервые прокомментировал публичные нападки Шакиры

03:20

Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023 - рецептВидео

Реклама
03:10

Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

02:32

"Вы там уже прозревайте по чуть-чуть": украинцы "добили" униженную ВолочковуВидео

02:05

Военный эксперт объяснил, зачем истребитель РФ сбил американский дрон над Черным моремВидео

01:55

Безумное везение накроет с головой: три знака зодиака в ближайшие дни сорвут золотой кушВидео

01:36

"Если бы хотели, то точно бы убили": Маломуж оценил версию о том, что Кадырова отравилиВидео

01:31

"Люблю тебя. Навсегда": невеста "Да Винчи" рассказала об обете, который дала погибшему ГероюВидео

00:51

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

15 марта, среда
23:35

"Агрессия РФ приближается к моменту надрыва": Зеленский призвал давить на Россию на всех уровняхВидео

23:19

Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делатьВидео

23:06

Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, как ее и принцессу Диану арестовали на девичникеВидео

23:01

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

Реклама
22:57

Пообещал 15 млн евро: Медведев нанял ЧВК "Вагнера" устранить министра обороны Италии - СМИВидео

22:55

Минкульт ужесточил правила выезда артистов за границу после скандала со Щегелем: что поменялосьВидео

22:53

"Фейковое и нелегитимное государство": лидер чеченцев заявил, что до распада РФ остались считанные дниВидео

22:51

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:15

Путинисты "грызутся" между собой: Цыганова опустила Газманова из-за "усталости от Украины"

22:05

"Мы будем поддерживать любое решение Зеленского": в США сделали заявление по обороне БахмутаВидео

22:01

"Она мыслями и сердцем здесь": продюсер Орла и Решки заступился за Жанну БадоевуВидео

21:20

Танки Leopard и ПВО NASAMS: новые подробности встречи в формате "Рамштайн"Видео

21:08

Кадыров признался, для чего он носит странный гаджет на пальцеВидео

21:06

Знак от Бога или обычное явление: почему на Лавре почернели кресты - ответ священникаВидео

21:02

Стало известно, что натворили Меган Маркл и Гарри в ночь после свадьбыВидео

20:27

Миллионер предложил 100 000 долларов соседке в самолете за "безобидный" поступок, но она отказалась

20:27

Что нужно носить в сумке для привлечения денег: талисманы для каждого

20:23

"Там не бомбят": футболист сборной России огорошил заявлением об УкраинеВидео

20:05

Дочь путиниста Машкова рассказала про тюремный срок: "Вы уже знаете, что нет жизни без свободы"

19:56

Гордость и позор СССР: что подмешивали в сметану и мороженое в советском союзе

19:48

Адские бои за Бахмут: Череватый назвал настоящую задачу ВСУВидео

19:21

Танки, ПВО и боеприпасы: Украина получит мощную помощь от Запада - все подробности "Рамштайн 10"Видео

19:20

Кадыров очень страдал, когда его отстранили от Путинамнение

19:17

Пенсия не менее 8 тысяч гривен: после индексации у пенсионеров будут новые выплатыВидео

Реклама
18:50

"Он мой учитель": запроданка Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном-иностранцеВидео

18:40

5 вещей, которые нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду

18:27

Бывшая жена Меладзе рассказала про родного мужчину в зоне боевых действий в УкраинеВидео

18:21

Как спасти подгоревшую гречку: получится невероятно вкусное блюдо

18:20

Скандал вокруг Лавры: Папа Римский потребовал уважать людейВидео

18:15

Обогнал Джонсона и Трампа: сеть взорвалась мемами на политика с самой забавной прической

17:51

"Вот вам система коллективной безопасности": Жданов назвал способ закончить войнуВидео

17:42

Оторвало ногу и кусок плоти: 21-летний военный из последних сил выполз из горящей машиныВидео

17:40

В Латвии сделали странное заявление о вступлении Украины в НАТОВидео

17:19

Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали дроны бойцам 204-го батальона

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять