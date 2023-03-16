Наступление России "сдувается", ВСУ могут перехватить инициативу на поле боя – ISW

Темп наступления оккупационных войск России на Украину снизился. Атакующие действия захватчиков в направлениях Сватово-Кременная в Луганской области и Бахмута Донецкой области постепенно движутся к кульминации. В такой ситуации ВСУ получат возможность перехватить инициативу на поле боя. Об этом заявили в Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский 15 марта рассказал о снижении числа наземных атак российских оккупантов с 90-100 до 20-30.
Он объяснил, что захватчики утратили возможность развития наступательного потенциала по причине серьезных потерь живой силы и военной техники.
Как полагают аналитики, наступление РФ на Луганщине постепенно близится к кульминации. В последние недели оккупанты, несмотря на усиление в регионе, достигли лишь минимальных тактических успехов. В то же время ВСУ организовали контратаки и отвоевали часть захваченных районов.
"Российское наступление в Луганской области приближается к кульминации, если уже не достигло ее, несмотря на то, что Москва перебросила на линию Сватово-Кременная большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий", - отметили специалисты.
Кроме того, в ISW акцентировали внимание на том, что в последние несколько дней установлено уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг города.
"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить окружение города", - пишут эксперты.
По мнению аналитиков, наступление российской армии на Бахмут также идет к кульминации.
"Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу", - подчеркнули в Институте изучения войны.
Когда ВСУ перейдут в контрнаступление
Советник главнокомандующего ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров ранее заявил, что армия Украины перейдет к реализации сценария контрнаступательной операции после получения бронетехники от Запада. Также войскам нужно решить вопросы с боеприпасами и логистикой.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что ВСУ пойдут в наступление через 2 месяца. Чиновник также придерживается точки зрения, согласно которой Киеву следует урегулировать вопросы с вооружениями и боеприпасами.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что ВСУ начнут контрнаступление на Луганщине через 2-3 недели. По его словам, за это время армия соберет необходимые резервы для проведения своей операции.
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