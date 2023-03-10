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ВСУ измотают оккупантов в Бахмуте и пойдут в контрнаступление через 2 месяца - ОП

10 марта 2023, 12:04
Для успешных действий ВСУ необходимо дополнительное вооружение, подчеркнул Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Михаил Подоляк рассказал о подготовке контрнаступления ВСУ / Коллаж Офис президента, 93-я ОМБр Холодный Яр

Контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится через два месяца, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в интервью итальянскому изданию La Stampa, на сегодня продолжается подготовка контрнаступления.

"Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", — отметил собеседник.

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При этом представитель Офиса президента уточнил, что для успешных действий ВСУ необходимо дополнительное вооружение и боеприпасы.

"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм", — пояснил он.

В то же время советник главы ОП намекнул, что основное направление контрнаступления ВСУ не предполагается в районе Бахмута.

"Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте", — добавил Подоляк.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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Михаил Подоляк война России и Украины контрнаступление ВСУ
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