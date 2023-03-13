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ВСУ соберут резервы и через 2-3 недели пойдут в контрнаступление на Луганщине – Гайдай

13 марта 2023, 12:39
Оккупационные войска России бросают в бой свои резервы районе Кременной и Белогоровки, там сейчас тяжелая ситуация, сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
ВСУ, Гайдай
Силы обороны Украины готовятся к контрнаступлению в Луганской области - Гайдай / 28-я ОМБр, Facebook С. Гайдай

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов в Луганской области. Тяжелая ситуация в районе Кременной и Белгоровки, где враг сосредоточил максимум своих усилий и бросает туда новые резервы. Однако уже через 2-3 недели ВСУ смогут собрать резервы и перейти от обороны к контрнаступлению. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВА, 13 марта в районе Кременной и Белогоровки ситуация остается тяжелой. Враг сконцентрировал там максимальные усилия и бросает в бой новые резервы. Район Кременной постоянно под штурмом оккупантов.

Впрочем, как полагает чиновник, силы обороны Украины в Луганской области уже через 2-3 недели смогут собрать резервы и перейти от обороны к контрнаступательным действиям.

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"Погода работает нам на пользу. Две-три недели будет достаточно, чтобы ВСУ накопили резервы и перешли из обороны к контрнаступлению", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Ситуация в Луганской области

В начале февраля в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты России перехватили инициативу на поле боя в Луганской области и начали крупное наступление.

Тогда аналитики отметили, что российские войска могут провалить планы по захвату всего Донбасса.

Спустя две недели аналитики ISW отметили, что войска РФ продолжают наступать на Луганщине, однако даже в случае подключения резервов они не смогут достичь серьезного продвижения.

К тому же у оккупантов проблемы с танками, которые выбили ВСУ.

11 марта журналисты рассказали о том, что оккупационные войска России подтянули резервы для того, чтобы удержать захваченное Сватово Луганской области. ВСУ удалось продвинуться и отвоевать у врага часть потерянных территорий.

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Война России против Украины:

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