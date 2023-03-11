ВСУ идут вперед на Луганщине: сорвали наступление РФ, выбивают врага у Сватово

На границе Харьковской и Луганской областей оккупанты РФ подтягивают резервы с целью удержания Сватово.
Вместе с тем подразделениям ВСУ на северном направлении удалось отвоевать у оккупантов часть ранее захваченных территорий, говорится в материале ТСН.
Как рассказали украинские защитники, скопления живой силы оккупантов и технику РФ удается уничтожать благодаря аэроразведке.
Отмечается, что украинские фронтовые аэроразведчики сознательно выезжают как можно ближе к врагу, чтобы выявить вражескую артиллерию, в частности, у Сватово.
"Полетели туда, увидели сбор пехоты. Отработали немного по ним. Командир там сказал: "Пацаны, а мы сорвали наступление немного", — рассказывают военнослужащие-аэроразведчики.
В материале уточняется, что вдоль автотрассы на Сватово сейчас проходит передовая, при этом ВСУ продолжают продвижение в направлении оккупированного райцентра.
"Новоселовку взяли. Чуть дальше там Куземовку, или как там - тоже зашли. А справа там, слева, лесопосадка есть – и там они сидят", – уточнили украинские воины-освободители.
Ситуация на Луганщине
Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.
Напомним, в районе Сватово и Кременной Луганской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают вести наступательные действия.
При этом украинские защитники отразили наступление российских оккупантов в районе Новоселовского (в 15 км к северо-западу от Сватово).
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