Танки выбили ВСУ, а для атак мало резервов: в ISW прогнозируют провал войск РФ на Луганщине

Отсутствие нескольких танковых подразделений показывает, что у войск России проблемы с заменой потерянных в боях с ВСУ боевых машин, отметили аналитики.

Российское наступление в Луганской области продолжится, однако войска РФ не достигнут успехов - ISW / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Россия продолжает наступательные действия в Луганской области, однако захватчикам не хватает свободных резервов, чтобы увеличить масштаб и интенсивность своих атак. У оккупантов могут быть дополнительные резервы, однако их подключение к боевым действиям серьезно не повлияет на ситуацию. Вряд ли россияне смогут достичь весомых продвижений в регионе. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российская оккупационная армия испытывает дефицит свободных резервов для увеличения масштабов наступления и усиления своих атак.

У врага проблемы с заменой техники – особенно с танками, поскольку часть из них была потеряна в боях с ВСУ.

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"Отсутствие нескольких танковых подразделений свидетельствует о том, что армия РФ испытывает проблемы с заменой техники, особенно танков, потерянных во время предыдущих неуспешных наступательных операций", - объяснили аналитики.

Несмотря на проблемы, эксперты полагают, что у россиян еще могут быть запасы резервов. Но даже подключение этих подразделений вряд ли позволит им добиться существенных успехов в регионе.

"Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед - невысокая", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Наступление России на Украину

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что у агрессора России нет возможностей для проведения нового масштабного наступления. Оккупанты будут атаковать в Донецкой и Луганской областях, чтобы добиться тактического продвижения.

Журналисты The New York Times назвали дальнейшие сценарии войны России против Украины. Они предположили, что войска РФ могут попытаться окружить ВСУ на Донбассе и в качестве отвлекающего маневра открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны считают, что оккупационная армия России столкнулась с проблемами в ходе нового наступления на Донбассе. Как полагают специалисты, у российских войск проблемы с подготовкой, поскольку большинство из новых солдат – мобилизованные. В качестве примера в ISW привели ситуацию под Угледаром, где ВСУ разбили 155-ю бригаду российских морских пехотинцев.

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Война России против Украины: