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У Путина взбесились: грозят ракетным ударом по Гааге за выдачу ордера на его арест

20 марта 2023, 09:43
Дмитрий Медведев пригрозил применением ракет "Оникс" с российского корабля по гаагскому зданию суда.
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев / сайт Кремля

Зам председателя Совбеза России Дмитрий Медведев устроил истерику после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина.

Одноразовый президент РФ пригрозил ракетным ударом по Гааге. Об этом он написал в Telegram.

"Господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", — пишет кремлевская шавка.

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Из-за отсутствия аргументов путинский неадекват опустился до грязных оскорблений в адрес МУС, а также пришел к умозаключению, что РФ её главарей можно победить в двух случаях:

  • когда сама страна дико ослабела, почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой;
  • когда страна проиграла войну и капитулировала.

Он также добавил, что после ордера на арест Путина, "последствия для международного права будут чудовищные".

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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Владимир Путин МУС Дмитрий Медведев
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