Был надежным и мужественным: в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковской области

Жизнь 48-летнего воина ВСУ Богдана Шемигона оборвалась 11 марта. Последний бой он принял в Донецкой области.

Богдан Шемигон погиб под Бахмутом Донецкой области / Фото facebook.com/zmiivskarda, pixabay.com

В бою с росссийскими оккупантами возле села Хромово Бахмутского района погиб младший сержант из Змиевской общины Харьковской области Богдан Шемигон. Жизнь 48-летнего воина ВСУ оборвалась 11 марта.

Как сообщил в Facebook Змиевский городской совет, 22 марта защитника Украины похоронили в родном селе.

Богдан Шемигон был родом из Чемужевки, родился в многодетной семье. Учился в местной школе, в 15 лет пошел работать на Змиевский машиностроительный завод.

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В день своего рождения в 1992 году пошел на срочную службу в ВСУ. Был первоклассным водителем. Последние годы работал автомехаником на фирме "Трак Сервис-2018".

"Друзья вспоминают военного как ответственного, решительного, мужественного, надежного товарища, который всегда готов был прийти на помощь. 26 февраля 2022 года он пошел в военкомат, а 1 марта его приняли на военную службу. Был хорошим отцом, заботливым сыном и любящим братом" , – говорится в сообщении.

Мужчина служил водителем механизированного взвода. Последний бой принял под Бахмутом Донецкой области.

22 марта в Чемужевке прошла церемония прощания с погибшим. У Богдана Шемигона остались родители, жена, 18-летняя дочь, сестры, брат и племянники.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб военный из Ивано-Франковской области Михаил Ткачук. Перед полномасштабным вторжением врага мужчина вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Украины.

В тяжелых боях под Бахмутом Донецкой области погиб Владимир Лавренюк с позывным "Барни". Командир 2 роты батальона "Полесская Сечь" спас жизни 80 собратьев.

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