У Шольца ответили на угрозу Медведева нанести ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлера

В Офисе Олафа Шольца назвали провокацией угрозы Медведвева нанести удары по Германии в случае ареста Берлином главы Кремля Владимира Путина.

У Шольца не нашли слов для комментария абсурда Медведева / Коллаж ua.depositphotos.com, Кремль

Правительство ФРГ считает бессмысленным комментировать такие провокации, как заявление заместители главы Совбеза страны-агрессора России Дмитрия Медведева о ракетном ударе по Бундестагу и Офису канцлера. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого Кабмина Штеффен Гебештрайт.

Как сообщает Укринформ, в ходе брифинга в пятницу, 24 марта, он сказал о том, что нет никакого смысла комментировать агрессивную риторику Медведева и реагировать на подобные провокации.

"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", - подчеркнул Гебештрайт.

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Реакция Медведева на возможный арест Путина в Германии

Бывший президент агрессора России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что если Германия арестует российского директора Владимира Путина, Москва сочтет ситуацию, дескать, "объявлением войны РФ".

"Понятно, что эта ситуация (реальный арест Путина – ред.) не реализуется никогда. Но вот представим, что она реализовалась. Действующий лидер ядерной страны приехал на территорию Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации", - сказал запасной директор России.

Более того, он пригрозил ракетным ударом Германии при таких обстоятельствах, который, мол, "нанесет" Москва по Офису канцлера, Бундестагу и другим объектам.

"И уже в этом случае все наши средства – ракетные и другие – полетят в Бундестаг, в Офис канцлера и так далее", - заявил Медведев.

Реакция России на ордер для Путина: