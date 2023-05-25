США должны возместить РФ разрушение Мариуполя: Медведев открыл новые грани бреда

Скандальный политик из страны-агрессора Дмитрий Медведев выступил в который уже раз с очередным одиозным и бредово-пропагандистским заявлением.

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Дмитрий Медведев, США / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандально известный политики из страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев в очередной раз выдал в эфир пропагандистскую белиберду − в интервью пропагандистскому каналу RT.

В этот раз Медведев потребовал, чтобы США деньгами компенсировали России ущерб городов, которые разрушили русские оккупанты − в первую очередь Мариуполя и Бахмута.

"И не только этот ущерб. Пусть вернут средства или хотя бы дадут средства на восстановление Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены при их помощи и поддержке. На их деньги", — заявил Медведев.

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Причем на этом не остановился и начал утверждать, что США обязаны и компенсировать недавние разрушения, которые понес российский газопровод "Северный поток". Правда, якобы вину США тут нужно еще подтвердить некими "доказательствами".

Пропаганда от Дмитрия Медведева

Бывший президент агрессора России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Берлина о том, что если российский директор Путин приедет в Германию, то его арестуют, разразился угрозами в адрес ФРГ. Дескать, в таком случае Москва якобы "нанесет ракетные удары по Бундестагу, Офису канцлера и другим объектам".

"В этом случае все наши средства – ракетные и другие – полетят в Бундестаг, в Офис канцлера и так далее", - побредил Медведев.

В Офисе канцлера Германии Олафа Шольца назвали заявление Медведева провокацией и решили даже не отвечать на такую риторику.

"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", - подчеркнул спикер немецкого Кабмина Штеффен Гебештрайт.

Смотрите видео о скандальных заявлениях Дмитрия Медведева:

Другие заявления Медведева: