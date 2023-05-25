УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США должны возместить РФ разрушение Мариуполя: Медведев открыл новые грани бреда

Дмитрий Видоменко
25 мая 2023, 13:07 обновлено 25 мая, 13:07
132
Скандальный политик из страны-агрессора Дмитрий Медведев выступил в который уже раз с очередным одиозным и бредово-пропагандистским заявлением.
Медведев, США
Дмитрий Медведев, США / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандально известный политики из страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев в очередной раз выдал в эфир пропагандистскую белиберду − в интервью пропагандистскому каналу RT.

В этот раз Медведев потребовал, чтобы США деньгами компенсировали России ущерб городов, которые разрушили русские оккупанты − в первую очередь Мариуполя и Бахмута.

"И не только этот ущерб. Пусть вернут средства или хотя бы дадут средства на восстановление Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены при их помощи и поддержке. На их деньги", — заявил Медведев.

видео дня

Причем на этом не остановился и начал утверждать, что США обязаны и компенсировать недавние разрушения, которые понес российский газопровод "Северный поток". Правда, якобы вину США тут нужно еще подтвердить некими "доказательствами".

Пропаганда от Дмитрия Медведева

Бывший президент агрессора России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Берлина о том, что если российский директор Путин приедет в Германию, то его арестуют, разразился угрозами в адрес ФРГ. Дескать, в таком случае Москва якобы "нанесет ракетные удары по Бундестагу, Офису канцлера и другим объектам".

"В этом случае все наши средства – ракетные и другие – полетят в Бундестаг, в Офис канцлера и так далее", - побредил Медведев.

В Офисе канцлера Германии Олафа Шольца назвали заявление Медведева провокацией и решили даже не отвечать на такую риторику.

"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", - подчеркнул спикер немецкого Кабмина Штеффен Гебештрайт.

Смотрите видео о скандальных заявлениях Дмитрия Медведева:

Другие заявления Медведева:

Дмитрий Медведев война России и Украины Мариуполь
Реклама

Главное за день

4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

13:21 Украина
Брянск и Курск постигнет участь Белгорода, РФ ждет возмездие за Украину - Эйдман

Брянск и Курск постигнет участь Белгорода, РФ ждет возмездие за Украину - Эйдман

13:00 Эксклюзивы
Добровольцы России в Белгородской области: опубликованы новые кадры операции

Добровольцы России в Белгородской области: опубликованы новые кадры операции

12:45 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:25

Золотая рыбка "всплыла": куда пропала и где сейчас находится Яна Клочкова

13:22

Зачем наивные хозяйки в СССР клали граненый стакан в кастрюлю с бульономВидео

13:21

4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

13:07

США должны возместить РФ разрушение Мариуполя: Медведев открыл новые грани бредаВидео

13:00

Брянск и Курск постигнет участь Белгорода, РФ ждет возмездие за Украину - ЭйдманЭксклюзив

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:52

Как Сергея Костюка, назначенного Минэкономики руководителя НААУ, на работе искалиВидео актуально

12:45

Добровольцы России в Белгородской области: опубликованы новые кадры операцииВидео

12:34

Южная Корея тайно передает Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов – WSJ

12:34

"Вагнеровцы еще в Бахмуте, но ушли с флангов": в ВСУ прокомментировали заявление ПригожинаВидео

Реклама
12:33

Входит и выходит, входит и выходит: почему Пригожин спешит свалить из Бахмутамнение

12:28

"Лучше будь добр ко мне": топ-5 песен Тины Тернер, кои должен услышать каждыйВидео

12:09

"Работа занимала 24/7 времени": Мишина пояснила, почему ее сын долго жил в КрымуВидео

12:01

"Это наше решение": добровольцы РФ объяснили роль Украины в событиях на БелгородщинеВидео

11:46

Тыква будет слаще меда: одно правило поможет вырастить невероятно вкусные плоды

11:40

Гороскоп на завтра 26 мая 2023: Близнецам придется защищаться, Рыбам - плакатьВидео

11:38

"Мы же сразу знали": у Путина поплакались из-за якобы "удара Украины по Кремлю"Видео

11:10

Головоломка на проверку знаний ПДД: нужно найти промахи водителей на автостоянке

11:09

"С осколком под сердцем прошел 5 км": Буданов впервые рассказал о тяжелом ранении

11:06

Некоторые украинцы могут на 50% увеличить себе пенсии: кто имеет правоВидео

10:16

Загадка, с которой справятся лишь единицы: нужно найти кота среди енотов за 15 секунд

Реклама
10:06

С деньгами в июне будет туго: 4 знака зодиака, от которых отвернется удачаВидео

10:05

"Вагнеровцы" выходят из Бахмута, но не все: Пригожин оставляет подмогу военным РФВидео

10:03

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие: Москва и Минск подписали документВидео

09:59

Незаконно покинувших Украину мужчин после возвращения накажут - глава МВДВидео

09:41

Армия Украины начала контрнаступление, идут интенсивные бои – ПодолякВидео

09:28

Украина может быть причастна к удару дронов по Кремлю в начале мая – CNN

09:27

Атаки на Белгородщине могут быть частью украинского контрнаступления – подполковникВидео

09:02

"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФВидео

09:01

Как варить нут быстро и качественно: 4 важных секрета приготовленияВидео

08:56

Россиянам трудно найти резервы для защиты Белгородамнение

08:45

Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

08:30

За ночь оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе: ВСУ сбили все цели

08:10

Потери РФ в Бахмуте заглушили любой положительный эффект от захвата города - ISW

07:46

В Крыму прогремели взрывы, Черноморский флот РФ "отбивался" от беспилотниковВидео

07:24

В Москве загорелось здание Минобороны РФВидео

06:51

Что должно быть в гардеробе женщины за 40 летом: 4 вещи для стильного образа

06:44

Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

06:20

Владимир Владимирович, покажите нам пример, нападите на СШАмнение

05:50

Что залить в пень, чтобы он сгнил: давно забытый, но очень хороший способ

05:30

"РФ к этому не готова": русские добровольцы могли затянуть операцию - ЯгунВидео

Реклама
05:00

Как определить свою миссию по дате рождения - нумерология числа судьбы

04:30

Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть "большой фейерверк"Видео

04:00

Какой сегодня праздник: что 25 мая отмечают христиане и у кого именины

03:25

Генерал рассказал, как будет режим Путина реагировать на рейд русских добровольцевВидео

03:20

Именно она напоминает вкус детства: та самая творожная запеканка из СССР - рецептВидео

02:52

Секрет опытных хозяек: зачем замачивают гречку перед варкой

02:20

Гороскоп на июнь 2023 для Рыб: служебный роман, финансовые проблемы и задержкиВидео

01:35

"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронтВидео

01:08

Только люди с высоким IQ справятся: нужно за 4 секунды найти ошибку на изображении

00:05

"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцамВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять