Сколько еще будет продолжаться мобилизация: объяснение военкома

Общая мобилизация и военное положение, объявленные президентом Украины приказом от 24 февраля 2022 года, действует до 18 августа 2023 года.

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Мобилизация, военкомат / Коллаж Главред, фото УНИАН

Общая мобилизация и военное положение, объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским приказом от 24 февраля 2022 года, на данный момент продлено Радой до 18 августа 2023 года. Как рассказал начальник Харьковского областного ТЦК полковник Владимир Арап, сейчас ВСУ больше всего нуждается в одной категории бойцов, сообщает портал "АрмияInform".

Он говорит, что украинскому войску на данный момент больше всего не хватает людей, которые на высоком уровне владеют иностранными языками.

По словам Арапа, это необходимо для работы с иностранными военными инструкторами, которые учат украинских воинов работать с оружием (присылаемом западными партнерами ВСУ).

Полковник уточнил, что речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах, которые прекрасно владеют иностранными языками. А, собственно, мобилизация, скорее всего, будет продляться и продляться.

Смотрите видео ТСН: "Мобилизация и путь на фронт":

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Позднее юрист Роман Симутин назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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