Как оформить отсрочку от мобилизации военкомате: объяснение адвоката

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, Но есть ряд законных оснований, которые позволяют получить отсрочку, говорит адвокат

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Есть ряд законных оснований, которые позволяют получить отсрочку от мобилизации - адвокат / УНИАН

С момента начала полномасштабной военной агрессии России против Украины продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой всех военнообязанных мужчин в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет могут призвать в ряды ВСУ.

Но есть ряд законных оснований, которые позволяют получить отсрочку от мобилизации. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Адвокат акцентирует, что документ, дающий право на отсрочку, нужно не просто принести в Территориальный центр комплектования (в просторечии – военкомат), а обязательно должным образом зарегистрировать его.

По словам юриста, статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" поможет узнать, есть ли у человека законные основания для отсрочки от мобилизации. Если же такие причины имеются, то необходимо зарегистрировать в ТЦК документы и убедиться, что сотрудники Территориального центра комплектования получили эти документы.

"Составьте заявление о предоставлении отсрочки, ссылаясь на указанные документы. Если вы имеете определенные болезни и проходили лечение, обязательно приготовьте выписки из истории болезни и заявление с требованием приобщить их к личному делу при прохождении ВВК", – рассказал Симутин.

Также адвокат отметил, что сотрудники ТЦК обязаны поставить отметку о получении документа, который подтверждает право на отсрочку. Симутин советует учесть этот аспект – для того, чтобы человек на законных основаниях мог доказать свою непригодность к военной службе.

Смотрите видео ТСН: "Мобилизация и путь на фронт":

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Позднее юрист Роман Симутин назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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