УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Раде разрабатывают закон о реестре "уклонистов" от мобилизации

30 марта 2023, 15:19
Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, игнорирующих врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.
Уклонисты, Вениславский
Уклонисты, Вениславский / УНИАН и Mil.in.ua

В украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Об этом заявил автор инициативы и нардеп от партии "Слуга народа" Федор Вениславский в комментарии порталу "Фокус".

По словам народного избранника, на данный момент законопроект пока еще не зарегистрирован – он дорабатывает его детали.

Вениславский говорит, идея документа заключается в том − если военнообязанный был должным образом осведомлен о том, что ему необходимо явиться в территориальный центр комплектования, но он не явился туда − причем несколько раз подряд, то ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные.

видео дня

Под личными данными, говорит нардеп, имеются в виду ФИО, а также "какие-то идентификационные признаки в отдельном перечне".

В случае выполнения обязательства, информация из реестра будет удалена, уточнил Вениславский. Он считает, что обнародование личных данных может, в частности, выполнить функцию "общественного давления" на уклоняющегося от прибытия в ТЦК мужчину.

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", – подытожил нардеп.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

Другие новости по теме:

мобилизация Федор Вениславский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:02

Армия Украины и войска РФ попали в цугцванг: Жданов объяснил ситуацию с контрнаступлением

16:01

"Это предательство": Меладзе уже хотят изгнать из России за "Героям слава!"Видео

15:54

"Вижу, что он не жилец": таролог спрогнозировала, как и когда Путин умретВидео

15:54

"Украине нужны самолеты F-16": Залужный показал работу авиации и борьбу с оккупантамиВидео

15:52

Когда лучше есть вареные яйца утром или вечером: правильные советы по поеданию яиц

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:42

Почему стыдно просить вернуть долг: как попросить должника вернуть деньги

15:23

Подведет здоровье, опустеет кошелек и не повезет в любви: астролог назвал 4-х неудачников апреляВидео

15:19

В Раде разрабатывают закон о реестре "уклонистов" от мобилизацииВидео

15:16

Меладзе и Брежнева распродают права на все свои русскоязычные песни

Реклама
15:14

Украинская песня установила мировой рекорд и вошла в Книгу Гиннесса - Михаил ПоплавскийВидео актуально

15:13

Баффи не узнает: как выглядит Ангел, вампир из сериала "Баффи - истребительница вампиров", сейчас

14:56

Почему куры плохо несутся и как заставить их давать больше яиц: ответы на все вопросыВидео

14:51

Запад не должен считать контрнаступление ВСУ весной решающим сражением – КулебаВидео

14:44

Доллар и евро удивят перед Пасхой: что будет с курсом валютВидео

14:42

Данилов о дальнобойных БПЛА: "С Москвой будет то же, что и с Крымским мостом"

14:42

Точно должна быть в корзине на Пасху 2023: недорогой рецепт домашней колбасы, аж слюнки потекутВидео

14:32

Для СБУ: украинская актриса, которая поддерживает РФ, похвасталась "адекватными родственниками" из КиеваВидео

14:25

Гороскоп на апрель для всех от Влада Росса: Близнецам будет фартить, а Стрельцам придётся напрячьсяЭксклюзив

14:19

Эксперт спрогнозировал, как ядерное оружие РФ может повлиять на сроки украино-российской войныВидео

14:11

Соловьев заступился за Петросяна, по которому "прошелся" ГалкинВидео

Реклама
13:49

Войска России начали применять по Украине крылатые авиабомбы – Воздушные силыВидео

13:46

"Палкой побью": скандальный митрополит МП Павел набросился на журналистов у ЛаврыВидео

13:00

ВСУ получили еще два микроавтобуса и внедорожник при содействии Favbet Foundation

12:49

Узнать сложно, поверить невозможно: как звезды Голливуда выглядят без макияжа

12:47

Клоун-пропагандист Джигурда зачитал стихи в оккупированной ВолновахеВидео

12:43

Паранойя в Кремле: Путин ночует в своем кабинете из-за стресса и войны – СМИ

12:41

Как отрастить ресницы дома: несколько простых способов получить кукольный взгляд

12:24

Си Цзиньпин объявил, что готовит Китай к войне – Foreign AffairsВидео

12:10

Что приносит в дом герань: приметы, связанные с душистым цветком

12:08

Пляски Орбана под дудку Путина не сработали: в России назвали Венгрию недружественной странойВидео

12:02

"Песни намного важнее, чем таблетка парацетамола": путиниста Лепса опять понесло на ДонбассВидео

11:41

"Вуз стал порноклубом?": ДГУВД влип в громкий скандал из-за интимного видео

11:14

Гороскоп на завтра 31 марта 2023: Тельцу - катастрофа, Девам - выгорание

10:52

Контрнаступление ВСУ: "день Х" для армии РФ наступит уже в мае - BildВидео

10:51

Россия провалит мобилизацию 400 тысяч войск, у Москвы нет военной техники – разведка БританииВидео

10:46

Вместо брони: в РФ мобилизованным выдали православные "свечи защиты"Видео

10:46

Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

10:09

Массированные ракетные удары могут остаться в прошлом: в ГУР рассказали, куда будет бить враг

10:07

Гороскоп на апрель 2023 года для Дев: везение, прибыль и второй медовый месяцВидео

10:02

Ударом Tomahawk США могут разнести "ядерную" базу РФ в Беларуси — Жданов

Реклама
09:42

Кадыров опасается протестов в Чечне и потери доверия со стороны Путина – ISWВидео

09:26

Тест по картинке: кто вы - прирожденный лидер или вечный подчиненный

09:19

Военный эксперт оценил, возможен ли в России большой политический кризис

09:07

От ню до парадных мундиров: хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших МариупольФото

09:00

Гороскоп на сегодня 30 марта 2023: Тельцу – заманчивое предложение, Раку - деньгиВидео

08:55

Из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности - Санников

08:39

На Львовщине признали ограниченно пригодным к службе мужчину без кистей рукВидео

08:19

Почему Лукашенко сейчас очень перепуган: Беларусь под угрозоймнение

07:54

Некоторым пенсионерам выплатят денежную помощь: кто имеет на нее правоВидео

07:39

Экс-госсекретарь США Помпео приедет в Украину - Politico

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять