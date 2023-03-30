В Раде разрабатывают закон о реестре "уклонистов" от мобилизации

Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, игнорирующих врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Уклонисты, Вениславский / УНИАН и Mil.in.ua

В украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Об этом заявил автор инициативы и нардеп от партии "Слуга народа" Федор Вениславский в комментарии порталу "Фокус".

По словам народного избранника, на данный момент законопроект пока еще не зарегистрирован – он дорабатывает его детали.

Вениславский говорит, идея документа заключается в том − если военнообязанный был должным образом осведомлен о том, что ему необходимо явиться в территориальный центр комплектования, но он не явился туда − причем несколько раз подряд, то ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные.

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Под личными данными, говорит нардеп, имеются в виду ФИО, а также "какие-то идентификационные признаки в отдельном перечне".

В случае выполнения обязательства, информация из реестра будет удалена, уточнил Вениславский. Он считает, что обнародование личных данных может, в частности, выполнить функцию "общественного давления" на уклоняющегося от прибытия в ТЦК мужчину.

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", – подытожил нардеп.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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