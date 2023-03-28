Засыпало снегом и ударил мороз: в Украине температура опустилась до -14 градусов

Температура воздуха упала на горе Поп Иван. Там скорость ветра достигает 8 м/с.

В Карпатах температура воздуха упала до -14 и выпал снег / Черногорского горного поисково-спасательного поста

Теплая погода в Украине резко сменилась на зимнюю. В Карпатах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -14 градусов. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Такую температуру зафиксировали на горе Поп Иван, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота этой горы достигает 2020,5 метра.

"По состоянию на 9:00 28:03: 2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-западной 8 м/с. Температура воздуха -14°С", - говорится в сообщении.

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Прогноз погоды в Украине 28 марта

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 28 марта, на западе, севере и в центральной части страны будет снег с дождем. На территории южных и восточных областей ожидается дождь.

На севере температура воздуха днем 4...10 градусов тепла, а ночью - 8-6 градусов тепла. В центральной части страны днем будет +7...+ 9 градусов, ночью - 7-5 градусов тепла. На территории южных областей днем прогнозируют 9-12 градусов тепла, а ночью - 10-7 градусов тепла. На востоке ожидается днем 13-15 градусов тепла, а ночью - 9-6 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории западных областей: +2...+4 градуса - днем, + 2...-2 градуса - ночью.

В Украину возвращаются морозы / Укргидрометцентр

Снегопады в Украине до конца марта

Ранее сообщалось о том, что 28 и 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.

Также сообщают, что температура воздуха до конца марта сильно снизится.

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