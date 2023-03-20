Фантастическая неделя: Украину атакует жарища с неприятным сюрпризом

Украину к концу недели накроет магнитная буря средней интенсивности, а погода будет жаркой.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе будет невероятно жаркой. Как прогнозируют синоптики, в среду, 21 марта, страну накроет 20-градусная жара.

В западных, северных и центральных областях пройдет небольшой дождь, но температура воздуха будет почти летняя.

В Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, что температура ночью составит от 1 до 6 тепла, днем - 8-14, 22 марта в Прикарпатье до 17.

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22-23 марта ночью и утром местами туман. В четверг в стране не ожидается осадков; температура ночью 3-8 тепла, днем 12-17.

24 марта без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой дождь. Температура ночью 3-9 тепла, днем 24 марта 12-18.

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Магнитные бури с 25 марта

Магнитные бури накроют Землю к концу недели.

25 марта сила бури будет слабой, 26 марта – средней, затем 27 числа – снова слабой.

Снегопады в Украине к концу марта

Ранее сообщалось о том, что 28 и 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.

24 марта уже можно ждать летней жары. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.

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