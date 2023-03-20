Фантастическая неделя: Украину атакует жарища с неприятным сюрпризом

Погода в Украине на этой неделе будет невероятно жаркой. Как прогнозируют синоптики, в среду, 21 марта, страну накроет 20-градусная жара.
В западных, северных и центральных областях пройдет небольшой дождь, но температура воздуха будет почти летняя.
В Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, что температура ночью составит от 1 до 6 тепла, днем - 8-14, 22 марта в Прикарпатье до 17.
22-23 марта ночью и утром местами туман. В четверг в стране не ожидается осадков; температура ночью 3-8 тепла, днем 12-17.
24 марта без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой дождь. Температура ночью 3-9 тепла, днем 24 марта 12-18.
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Магнитные бури с 25 марта
Магнитные бури накроют Землю к концу недели.
25 марта сила бури будет слабой, 26 марта – средней, затем 27 числа – снова слабой.
Снегопады в Украине к концу марта
Ранее сообщалось о том, что 28 и 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.
24 марта уже можно ждать летней жары. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.
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