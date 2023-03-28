Работает над защитой оккупантов: Китай помогает РФ производить бронежилеты - Politico

РФ импортировала арамидные волокна, которые необходимы для производства кевларовых бронежилетов.

Китай помогает РФ производить бронежилеты / Коллаж фото ua.depositphotos.com, НПП "КлАСС"

Китай помогает России производить защиту для российских оккупантов, которые были отправлены для убийства украинцев. Оказалось, что китайские компоненты активно импортируются российским производителем бронежилетов, которые связаны с Росгвардией и правоохранительными органами страны-агрессора. Об этом сообщает Politico

Компоненты для производства бронежилетов предоставили сразу несколько китайских компаний. Стоит отметить, что одна из них связана с правительством в Пекине. Эти компоненты были переданы российской компании "КлАСС", которая занимается производством средств индивидуальной и коллективной защиты.

Сообщается, что компания "КлАСС" в 2022 году несколько раз импортировала детали. Это было в ноябре и декабре. Китай передавал арамидные волокна, которые необходимы для производства кевларовых жилетов. Такого рода бронежилеты украинские военные обнаружили после успешного и масштабного контрнаступления в Харьковской области.

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Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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