Оккупированные территории остаются за РФ: в ОП раскритиковали "мирный план" Китая

Михаил Подоляк прокомментировал китайский "мирный план" по Украине.

Михаил Подоляк оценил позицию Китая / Офис президента, ua.depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал так называемый "мирный план" по урегулированию в Украине, который ранее озвучивали в Китае.

Как отметил он в эфире Radio NV, в китайском "мирном плане" есть "взаимоисключающие позиции".

"Мы помним, с одной стороны, территориальная целостность имеет ключевой фактор стабильности. Но в то же время Китай говорит о немедленном прекращении огня, что будет означать оставление оккупированных территорий в руках Российской Федерации, что взаимоисключает эти пункты", — говорит советник главы ОП.

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По его мнению, в КНР сейчас думают над тем, должен ли Китай продолжать настаивать на мирном плане и брать на себя более существенные модерационные функции, или оставаться в стороне, пока они не контролируют государственность РФ как таковую.

"Мне кажется, Китай сейчас над этим стратегически думает", — добавил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин мог планировать провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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