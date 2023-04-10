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Кого не могут принудительно мобилизовать в ряды ВСУ и кто может получить отсрочку: полный перечень

Дмитрий Видоменко
10 апреля 2023, 09:03 обновлено 10 апреля, 09:07
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Эксперты рассказали, кого не могут принудительно мобилизовать в армию и кто не подлежит мобилизации на Украине.
мобилизация, всу
В Украине по-прежнему продолжается всеобщая мобилизация / УНИАН

В Украине продолжается военное положение из-за украино-российской войны и, соответственно, всеобщая мобилизация. Но, как сообщает "24 канал", есть определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку от службы.

Кто в Украине не подлежит мобилизации

  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины, которых признали непригодными к службе;
  • мужчины, которые имеют право на отсрочку;

Когда дается отсрочка от мобилизации

  • по семейным обстоятельствам;

  • по состоянию здоровья;
  • если люди получают образование либо из-за продления профессиональной деятельности,
  • по виду деятельности,
  • если есть от бронь от предприятия на полгода.

Как говорят эксперт, по семейным обстоятельствам предоставляется отсрочка от мобилизации предоставляется людям, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет. А также людям, которые самостоятельно воспитывают ребенка/детей до 18 лет.

Кроме того, отсрочку также дают лицам, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.

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Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Позднее юрист Роман Симутин назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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