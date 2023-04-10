Кого не могут принудительно мобилизовать в ряды ВСУ и кто может получить отсрочку: полный перечень

Эксперты рассказали, кого не могут принудительно мобилизовать в армию и кто не подлежит мобилизации на Украине.

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В Украине по-прежнему продолжается всеобщая мобилизация / УНИАН

В Украине продолжается военное положение из-за украино-российской войны и, соответственно, всеобщая мобилизация. Но, как сообщает "24 канал", есть определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку от службы.

Кто в Украине не подлежит мобилизации

мужчины старше 60 лет;

мужчины, которых признали непригодными к службе;

мужчины, которые имеют право на отсрочку;

Когда дается отсрочка от мобилизации

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

если люди получают образование либо из-за продления профессиональной деятельности,

по виду деятельности,

если есть от бронь от предприятия на полгода.

Как говорят эксперт, по семейным обстоятельствам предоставляется отсрочка от мобилизации предоставляется людям, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет. А также людям, которые самостоятельно воспитывают ребенка/детей до 18 лет.

Кроме того, отсрочку также дают лицам, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.

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Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Позднее юрист Роман Симутин назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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