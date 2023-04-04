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Что важно знать о мобилизации: в Минобороны сделали заявление на фоне фейков РФ

4 апреля 2023, 20:05
Маляр отмечает, что темой повесток запугать украинцев уже сложно после того, что они прошли за этот год.
мобилизация, всу
Мобилизация в Украине / УНИАН

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине при помощи фейков.

В частности, они манипулируют на темах выдачи повесток и работы военкоматов.

Она подчеркнула, что украинские власти и до полномасштабной войны постоянно фиксировали информационные кампании России насчет повесток и призыва. Враг пытался популяризовать истории, где повестку выдали инвалиду или ветерану Второй мировой.

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"Сейчас противник немного усложнил свою технологию и добавляет истории об удивительных местах вручения повесток и "волнах" мобилизации… Манипулировать он пытается на двух вещах: страх получения повестки, формирование общественного осуждения к работе ТЦК СП (территориальных центров комплектования и соцподдержки - ред.)", - написала Маляр в Telegram.

По ее словам, темой повесток запугать украинцев уже сложно после того, что они прошли за этот год. Но она отметила, что касательно работы военкоматов следует понимать несколько вещей:

  • ТЦК СП выполняют стратегически важную для обороны государства задачу;
  • там работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушения.

В таких случаях следует действовать правовым путем.

"И главное, не стоит делать из таких случаев сенсацию и громкие заголовки", - добавила замминистра.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Юрист объяснил, кто из военнообязанных мужчин может выезжать за границу. В перечне "выездных", сейчас находятся, в частности, такие категории мужчин: близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС; люди с инвалидностью, которые получили отсрочку от мобилизации или были сняты с воинского учета по решению военно-врачебной комиссии; которые получили ранения на войне и отправляются на лечение; родители трех и более несовершеннолетних детей; лица, сопровождающие за границу жену с инвалидностью; представители некоторых профессий (члены экипажей, научные сотрудники, спортсмены и тренеры, водители, волонтеры, деятели культуры и другие).

Напомним, юрист назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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