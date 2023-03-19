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Новые жесткие правила: юрист объяснил, кто из военнобязаных мужчин может выезжать за границу

19 марта 2023, 10:00
Юрист Максим Боярчуков рассказал, кто из мужчин все еще имеет право свободно выезжать за границу, а кого туда не выпустят.
Пограничники
Кто из военнобязаных мужчин может выезжать за границу - объяснение юриста / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Военнообязанным украинцам, которые пребывают в призывном возрасте (от 18 до 60 лет) из-за мобилизации не разрешается покидать за пределы Украины. Но есть некоторые исключения, список которых постоянно меняется. О свежих изменениях рассказал "РБК-Украина" Максим Боярчуков ‒ управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

Согласно его разъяснению, в перечне "выездных" сейчас значатся такие категории мужчин:

  • мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;
  • инвалиды, которые получили отсрочку от мобилизации или были сняты с военного учета по решению военно-врачебной комиссии;
  • те, кто получил ранения на войне и отправляются на лечение;
  • родители трех и более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, опекуны несовершеннолетних детей-сирот, а также воспитывающие детей до 18 лет с инвалидностью;
  • лица, которые сопровождают за границу жену с инвалидностью;
  • представители некоторых профессий ‒ члены экипажей, научные сотрудники, спортсмены и тренеры, водители, волонтеры, деятели культуры и другие.

Но требования к работникам культуры в последнее время были всерьез ужесточены. Теперь для получения разрешения на выезд за границу им необходимо предоставлять или приписное удостоверение, или военный билет, или временное удостоверение военнообязанного.

видео дня

"Также при выезде из Украины артистам необходимо будет предоставить контракты, подтверждающие цель поездки, а по возвращению — отчет о проделанной работе", — подытожил Боярчуков.

Скандал со стендапером Щегелем

Напомним, ранее стендапер Андрей Щегель заявил, что специально уехал из Украины по артистической линии ‒ из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК — две из Рахова (Закарпатская область) и одна из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями.

"Я не боюсь военкомов, позиционирую себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ [сбежать - нецензурно] и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", — сказал стендапер.

Несколько дней спустя Щегель опубликовал видеоизвинение перед украинцами, а также заявил, что его слова "вырваны из контекста".

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека именно "гибнуть на войне" и имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели лучших ее детей. Предлагаю вам полностью посмотреть интервью со Скрипиным и самим заключить, что мои слова не содержали ни капли пренебрежения", - оправдывается артист.

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