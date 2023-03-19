Новые жесткие правила: юрист объяснил, кто из военнобязаных мужчин может выезжать за границу

Юрист Максим Боярчуков рассказал, кто из мужчин все еще имеет право свободно выезжать за границу, а кого туда не выпустят.

Кто из военнобязаных мужчин может выезжать за границу - объяснение юриста / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Военнообязанным украинцам, которые пребывают в призывном возрасте (от 18 до 60 лет) из-за мобилизации не разрешается покидать за пределы Украины. Но есть некоторые исключения, список которых постоянно меняется. О свежих изменениях рассказал "РБК-Украина" Максим Боярчуков ‒ управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

Согласно его разъяснению, в перечне "выездных" сейчас значатся такие категории мужчин:

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;

инвалиды, которые получили отсрочку от мобилизации или были сняты с военного учета по решению военно-врачебной комиссии;

те, кто получил ранения на войне и отправляются на лечение;

родители трех и более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, опекуны несовершеннолетних детей-сирот, а также воспитывающие детей до 18 лет с инвалидностью;

лица, которые сопровождают за границу жену с инвалидностью;

представители некоторых профессий ‒ члены экипажей, научные сотрудники, спортсмены и тренеры, водители, волонтеры, деятели культуры и другие.

Но требования к работникам культуры в последнее время были всерьез ужесточены. Теперь для получения разрешения на выезд за границу им необходимо предоставлять или приписное удостоверение, или военный билет, или временное удостоверение военнообязанного.

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"Также при выезде из Украины артистам необходимо будет предоставить контракты, подтверждающие цель поездки, а по возвращению — отчет о проделанной работе", — подытожил Боярчуков.

Скандал со стендапером Щегелем

Напомним, ранее стендапер Андрей Щегель заявил, что специально уехал из Украины по артистической линии ‒ из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК — две из Рахова (Закарпатская область) и одна из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями.

"Я не боюсь военкомов, позиционирую себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ [сбежать - нецензурно] и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", — сказал стендапер.

Несколько дней спустя Щегель опубликовал видеоизвинение перед украинцами, а также заявил, что его слова "вырваны из контекста".

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека именно "гибнуть на войне" и имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели лучших ее детей. Предлагаю вам полностью посмотреть интервью со Скрипиным и самим заключить, что мои слова не содержали ни капли пренебрежения", - оправдывается артист.

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