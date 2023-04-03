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Мобилизация в Украине: как могут наказать военнообязанных мужчин, которые остались за границей

3 апреля 2023, 10:38
Есть категория мужчин, которым грозит уголовная ответственность, все остальные будут вынуждены заплатить немалый штраф.
Украинские военные, государственная граница Украины
Как могут наказать военнообязанных мужчин, оставшихся за границей/ УНИАН

Часть военнообязанных мужчин 18-60 лет с начала полномасштабной войны РФ против Украины остались за границей и не вернулись в Украину. Юрист объясняет, что этой категории украинцев грозит наказание в виде штрафа, а если они получили повестку во время мобилизации и после этого сбежали за границу, то их может ждать заключение.

Если мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в период проведения мобилизации находились за границей и не вернулись в Украину, им может грозить административная ответственность за несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За такое правонарушение могут наложить штраф в сумме от 3400 до 5100 грн, пояснила юрист Виктория Тютюнникова изданию "Экспресс".

Если же окажется, что мужчины нелегально пересекали границу, то им дополнительно придется уплатить штраф от 3400 до 8500 грн.

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Однако части мужчин может грозить уголовная ответственность. Это касается тех, кто получил повестку и уже после этого пересек границу и покинул Украину. Им грозит от 3-5 лет заключения.

Юрист также напомнила правила вручения повестки. Такой документ считается надлежащим образом переданным, если его передали в руки военнообязанному и он после этого лично расписался о вручении.

"То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей. Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомат не имеет", – пояснила юрист.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Юрист объяснил, кто из военнообязанных мужчин может выезжать за границу. В перечне "выездных", сейчас находятся, в частности, такие категории мужчин: близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС; люди с инвалидностью, которые получили отсрочку от мобилизации или были сняты с воинского учета по решению военно-врачебной комиссии; которые получили ранения на войне и отправляются на лечение; родители трех и более несовершеннолетних детей; лица, сопровождающие за границу жену с инвалидностью; представители некоторых профессий (члены экипажей, научные сотрудники, спортсмены и тренеры, водители, волонтеры, деятели культуры и другие).

Напомним, юрист назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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