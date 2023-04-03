Дома его ждала невеста: в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Львовщины

На фронте погиб молодой защитник Украины из Борислава Андрей Вакаренко. Ему было всего 20 лет.
Боец встал на защиту Украину в составе 24 ОМБр имени короля Данила. Там он служил по контракту до начала полномасштабного вторжения. У Вакаренко был позывной – "Студент". Он учился в Бориславском профессиональном лицее, сообщает Media Дрогобыччина.
Андрей был обручен со своей девушкой Алиной, которая ждала его возвращения, чтобы оформить брак.
Знакомые вспоминают Героя, как положительного, доброго человека, всегда с улыбкой на лице.
Побратимы говорят, что "Студент" был ответственным и мужественным воином и на него всегда можно было положиться.
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом Донецкой области погиб мукачевец, военный Главного управления разведки с позывным "Махно" Артур Пашкуляк. С самого начала полномасштабного вторжения воевал на востоке страны. Был прикомандирован в чеченский миротворческий батальон имени Шейха Мансура.
Ранее в боях за Украину погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады, известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Свой последний бой он принял под Бахмутом Донецкой области.
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