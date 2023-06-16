ЗАЭС не производит электроэнергию с сентября 2022 года, но она потребляет ее от объединенной энергосистемы Украины.

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Эксперт рассказала о фукусимском сценарии в случае аварии на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, скриншот

Запорожская атомная электростанция не производит электроэнергию с сентября 2022 года. Некоторые из четырех энергоблоков были в ремонте, некоторые – в режиме холодной остановки, как говорят атомщики. А пятый и шестой реакторы пятого блока были в режиме горячей остановки, потому что был осенне-зимний период, и нужно было поставлять тепло и горячую воду в Энергодар. Об этом в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная.

Как отметила Кошарная, 10 февраля 2023 года Госатомрегулирование издало распоряжение о переводе пятого и шестого блоков из состояния горячей остановки в холодную, но в документе была фраза "без даты".

"Руководитель Госатомрегулирования Кориков не только временно исполняющий обязанности председателя Госатомрегулирования, он еще и главный государственный инспектор по ядерно-радиационной безопасности, который может накладывать санкции, административные штрафы, возбуждать уголовные дела в случае нарушения норм ядерно-радиационной безопасности. Поэтому нужно было указать дату, ведь перевод из режима горячей остановки в холодный требует времени: четыре часа на подготовку и еще 20-22 часа длится непосредственный перевод", - рассказала эксперт.

"Что такое режим холодной остановки? Например, в таком режиме есть первый контур, то есть вода, которая омывает тепловыделяющие сборки внутри активной зоны реактора. Он заперт, внутри находится дистиллированная вода, омывающая сборки, от которых поступает тепло. Есть и второй контур, где вода омывает именно сталь. Температура первого контура в режиме холодной остановки – 70 градусов по Цельсию, в горячем – 275 градусов. Но 275 градусов – это тоже состояние, когда реактор работает и производит электроэнергию", - пояснила Кошарная.

И хотя ЗАЭС не производит электроэнергию с сентября 2022 года, но она потребляет ее от объединенной энергосистемы Украины через единую линию в 750 кВт до АЭС Днепр, подчеркнула эксперт.

"Если мы, например, представим, что в холодном режиме реактора эта линия разрушена, стационарные резервные дизельные генераторы не сработали, то от этого момента до тяжелой аварии с расплавлением активной зоны по фукусимскому сценарию с выбросом радиоактивности должно пройти 8 суток. Но если это произойдет в горячем состоянии – то всего 27 часов. То есть в холодном состоянии реактор более безопасен, потому что в холодном состоянии во втором контуре постоянно циркулирует вода для поддержания соответствующей температуры. Кроме того, у каждого реактора есть еще и бассейн выдержки для отработанного топлива, который также нуждается в охлаждении, потому что вода снимает остаточное тепловыделение. Это топливо находится в воде пять лет, а когда упала температура, его перегружают в контейнеры и везут на площадку хранилища отработанного ядерного топлива. То есть вода нужна не только для охлаждения активных зон реактора, но и для бассейнов выдержки ядерного топлива и при работе резервных дизельных генераторов в случае прерывания внешнего электроснабжения для охлаждения резервных генераторов", - рассказала Кошарная.

Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Ситуация на Запорожской АЭС

6 июня 2023 года стало известно о том, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.

В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно упал. Вода оттуда необходима для того, чтобы атомная станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк призвал жителей Энергодара покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС. Он отметил, что оккупанты сделали на атомной электростанции склады техники и боеприпасов, поэтому ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической.

В Telegram-канале Каховской ГЭС сообщили, что после подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, что может привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции решили перевести в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.

Смотрите видео о том, как гендиректор МАГАТЭ в последний момент передумал ехать на ЗАЭС:

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