ЗАЭС оказалась в опасности из-за подрыва Каховской ГЭС - Энергоатом

Сегодня, 6 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По состоянию на 08:30 ситуация на ЗАЭС контролируемая.
Там пояснили, что в результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС, сообщили в Telegram-канале Энергоатома.
"В результате подрыва, уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и системы безопасности ЗАЭС. Инфекционный станционный пруд-охладитель наполнений: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и это достаточно для нужд станции", - отметили в Энергоатоме.
Смотрите видео о том, как российские террористы взорвали ГЭС в Каховке:
Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.
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