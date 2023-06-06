ЗАЭС оказалась в опасности из-за подрыва Каховской ГЭС - Энергоатом

Россияне взорвали плотины Каховской ГЭС - это может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС.

https://glavred.info/ukraine/zaes-opinilas-u-nebezpeci-cherez-pidriv-kahovskoji-ges-energoatom-10475842.html Ссылка скопирована

ЗАЭС в опасности из-за подрыва ГЭС / коллаж: Главрде, фото: Википедия, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 6 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По состоянию на 08:30 ситуация на ЗАЭС контролируемая.

Там пояснили, что в результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС, сообщили в Telegram-канале Энергоатома.

"В результате подрыва, уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и системы безопасности ЗАЭС. Инфекционный станционный пруд-охладитель наполнений: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и это достаточно для нужд станции", - отметили в Энергоатоме.

Смотрите видео о том, как российские террористы взорвали ГЭС в Каховке:

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Больше интересных новостей: