"Странная идея": Арестович объяснил причины подрыва дамбы

С военной точки зрения подрыв ГЭС - попытка воспрепятствовать Силам обороны Украины форсировать Днепр через систему островов в районе Херсона.

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Арестович - о последствиях и причинах подрыва ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Подрыв русскими Новокаховской ГЭС показывает, что вариант удержания Левобережной Херсонщины они для себя не рассматривают. Об этом пишет в своих соцсетях бывший советник ОП Алексей Арестович.

Он напоминает, что последний раз перед этим дамбы на Днепре взрывали уходящие в 1943 году гитлеровские войска.

"Лишение Крыма значительного объема воды в результате этого подрыва - ставит уже вопрос о том - рассматривают ли они всерьез удержание Крыма? Отдельный вопрос - запитка водой Запорожской АЭС, но энергетики уверяют, что пока справятся - у станции есть свой отдельный бассейн охлаждения, и пока воды там хватает", - пишет он в твиттере.

По словам Арестовича, с военной точки зрения - подрыв ГЭС, попытка воспрепятствовать Силам обороны Украины форсировать Днепр через систему островов в районе Херсона.

Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

"Идея странная, учитывая, что большое количество войск нам бы там перебросить все равно не удалось - технически сложно. Но, видимо, и малое количество войск - уже представляется путинскому командованию серьёзной проблемой - хотят закрыть себе фланг, и сосредоточится на обороне линии Мелитополь - Джанкой - и это несмотря на то, что на левом берегу Днепра с осени прошлого года, они усиленно копали оборонительные сооружения. Не выйдет", пишет Арестович.

Русские взорвали дамбу Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы подчеркнул, что российским террористам не место в цивилизованном мире.

"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли", - говорится в заявлении главы государства в Telegram.

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