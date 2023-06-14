Авария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - Кошарная

В случае аварии достанется всем. Надо готовиться к худшему, все механизмы для этого должны быть отработаны, предупредила эксперт.

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Авария на ЗАЭС окажется в шесть раз опаснее, чем на Фукусиме - Ольга Кошарная / Главред

После того, как страна-агрессор Россия совершила подрыв Каховской ГЭС, разрушив дамбу, которая снабжала водой не только весь юг Украины, но и большинство украинских предприятий, вновь остро встал вопрос о возможности дальнейшего безопасного использования Запорожской АЭС, которую вот уже более года контролируют российские оккупанты. В частности, для обсуждения этого вопроса в Киев даже пришлось наведаться главе МАГАТЭ.

В интервью Главреду независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная рассказала, насколько велик риск аварии на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС и какими будут ее последствия для Украины.

В МАГАТЭ сообщили, что на Запорожской АЭС последний шестой реактор планируют перевести в режим холодной остановки. Расскажите, пожалуйста, что означает этот режим холодной остановки и правильно ли я понимаю, что после этого ЗАЭС фактически можно будет считать не функционирующей в полную силу?

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Она не функционирует, то есть не производит электроэнергию, с сентября 2022 года. Некоторые из четырех энергоблоков были в ремонте, некоторые – в режиме холодной остановки, как говорят атомщики. А пятый и шестой реакторы пятого блока были в режиме горячей остановки, потому что был осенне-зимний период, и нужно было поставлять тепло и горячую воду в Энергодар. 10 февраля 2023 года Госатомрегулирование издало распоряжение о переводе пятого и шестого блоков из состояния горячей остановки в холодную, но в нем была фраза "без даты".

Руководитель Госатомрегулирования Кориков не только временно исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования, он еще и главный государственный инспектор по ядерно-радиационной безопасности, который может налагать санкции, административные штрафы, возбуждать уголовные дела в случае нарушения норм ядерно-радиационной безопасности. Поэтому нужно было указать дату, ведь перевод из режима горячей остановки в холодный требует времени: четыре часа на подготовку и еще 20-22 часа длится непосредственный перевод.

Что такое режим холодной остановки? Например, в таком режиме есть первый контур, то есть вода, которая омывает тепловыделяющие сборки внутри активной зоны реактора. Он заперт, внутри находится дистиллированная вода, омывающая сборки, от которых поступает тепло. Есть и второй контур, где вода омывает именно сталь. Температура первого контура в режиме холодной остановки – 70 градусов по Цельсию, в горячем – 275 градусов. Но 275 градусов – это тоже состояние, когда реактор работает и производит электроэнергию.

Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

И хотя ЗАЭС не производит электроэнергию с сентября 2022 года, но она потребляет ее от объединенной энергосистемы Украины через оставшуюся единую линию в 750 кВт до АЭС Днепр. Если мы, например, представим, что в холодном режиме реактора эта линия разрушена, стационарные резервные дизельные генераторы не сработали, то от этого момента до тяжелой аварии с расплавлением активной зоны по фукусимскому сценарию с выбросом радиоактивности должно пройти 8 суток. Но если это произойдет в горячем состоянии – то всего 27 часов.

То есть в холодном состоянии реактор более безопасен, потому что в холодном состоянии во втором контуре постоянно циркулирует вода для поддержания соответствующей температуры. Кроме того, у каждого реактора есть еще и бассейн выдержки для отработанного топлива, который также нуждается в охлаждении, потому что вода снимает остаточное тепловыделение. Это топливо находится в воде пять лет, а когда упала температура, его перегружают в контейнеры и везут на площадку хранилища отработанного ядерного топлива. То есть вода нужна не только для охлаждения активных зон реактора, но и для бассейнов выдержки ядерного топлива и при работе резервных дизельных генераторов в случае прерывания внешнего электроснабжения для охлаждения резервных генераторов.

Правильно ли я понимаю, что после истории с подрывом Каховской ГЭС ситуация с аварией на ЗАЭС вполне реальна?

Абсолютно. В случае с РФ, там ничего просто так не делают. Путин две недели назад сначала говорил о "грязной бомбе на ЗАЭС", а потом русские якобы поймали украинских "диверсантов", у которых изъяли взрывное устройство с радиоактивной начинкой. Дальше в правительстве России приняли постановление о том, чтобы не проводить расследование техногенных катастроф в Запорожской, Херсонской области, а также в ОРДЛО до 1 января 2028 года. В указе Путина, кстати, украинские лицензии на эксплуатацию АЭС также действуют до этой даты.

Кроме того, Россия пишет ноты МАГАТЭ про якобы сбитие украинских беспилотников над ЗАЭС. Буквально на днях они заявили о якобы находке частей американского снаряда в бассейне разбрызгивателя около станции. Вангую, что завтра они найдут снаряд из обедненного урана. Но что еще меня насторожило, так это приезд Кириенко (первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. – Главред), который лично осматривал пруд-охладитель, после чего российские водолазы спускались в этот пруд для якобы укрепления шандоры. Шандора – это такая шторка для спуска воды, вроде тех, что бывают на плотинах. И я почти уверена, что они ее заминировали.

То есть такова методология ФСБ – сначала объявить о якобы подготовке Украиной взрыва на ЗАЭС, а потом сделать все самим.

Поскольку МАГАТЭ заявило об остановке пятого блока в режиме горячей остановки, это означает, что оккупанты будут использовать его до последнего для ядерного шантажа, чтобы посадить нас за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ. И даже если наши войска пойдут мимо Энергодара, на Мелитополь, и деоккупируют вот эту часть сухопутного подножья ЗАЭС, россияне будут сидеть там, как в осажденной крепости. Они делают там запасы всего – вооружений, еды, воды, и будут говорить о том, что устроят там аварию.

Чем это грозит? Тяжелая авария с расплавлением активной зоны по сценарию Фукусимы моделировалась неоднократно Академией наук, Институтом метеорологии, а Госатомрегулирование публиковало это на своих сайтах. В зависимости от температуры, направления ветра оценивались выбросы, оседания радионуклидов на грунтах, воде и так далее. Но это моделирование, как правило, производили для одного реактора, а на ЗАЭС их шесть.

Только для одного реактора выбросы опасного радионуклида йод-131, у которого короткий период полураспада, были больше, чем после Фукусимы. И меньше, чем во время Чернобыльской катастрофы, но это связано больше с тем, что в той аварии был другой механизм повреждения реактора. Йод-131 – летучий, поглощается щитовидной железой, после чего может развиваться рак щитовидной железы. И потому пьют для профилактики калия йодид, чтобы этот йод не смог проникнуть в организм.

А теперь представьте, что таких реакторов шесть. И по какому-то из летних вариантов моделирования был западный ветер, и вся эта радиоактивность досталась Украине и Донбассу, а после пошла на Краснодарский край. По прогнозам, в случае дождя выпадение цезия-137 на грунт в Краснодарском крае было такое, что 300 лет эти земли нельзя будет использовать для сельскохозяйственных нужд, потому что считается, что сначала должно пройти минимум 10 периодов полураспада, который для цезия-137 составляет 30 лет.

То есть достанется всем. Надо готовиться к худшему, все механизмы для этого должны быть отработаны. Напомню, что летом прошлого года в Запорожской области проходили учения ГСЧС, Минздрава, СБУ, МВД и других служб по кризисному реагированию на аварию. Также такие планы должны быть разработаны в каждой местности, определены зоны обязательной эвакуации в зависимости от масштаба выбросов. К слову, на самой ЗАЭС это реагирование полностью разрушено, поскольку там теперь нет украинских служб. Более того, сотрудников ЗАЭС с марта прошлого года не пускают в подземный аварийно-кризисный центр, который необходим на случай радиационной аварии из-за того, что русские сделали там бомбоубежище.

Поэтому я считаю, что пребывание миссии МАГАТЭ, которая уже выполнила свою работу на ЗАЭС, в условиях украинского контрнаступления будет означать подвергание риску жизни представителей миссии опасности, потому что я уверена в том, что россияне возьмут их в заложники при выходе из станции.

Эта миссия уже не может повлиять на технические решения, даже на перевод реактор в режим холодной остановки. Они не имеют возможности свободно общаться, за ними ходит переводчик из ФСБ. Также у них нет доступа ко всем помещениям ЗАЭС – в частности, они добиваются допуска к открытому распределительному устройству Запорожской ТЭС и до сих пор их туда не пустили. Потому зачем они там?!

Если гипотетически миссии МАГАТЭ не будет на ЗАЭС, насколько это развяжет руки России?

А ей никто рук и не связывал. Россияне делали все, что хотели. Напомню вам такой момент – в начале мая была объявлена эвакуация жителей Энергодара. В то же время МАГАТЭ на своей странице написали, что они не могут отследить масштабы эвакуации, потому что не имели доступа в город. То есть РФ их просто не пустила. Потому это ни на что не повлияет.

Если настолько высок риск аварии на ЗАЭС, что может сделать Украина либо еще кто-либо, чтобы предотвратить эту ситуацию?

Это могут сделать только силы обороны Украины, только они могут выгнать россиян со станции. Ее не будут обстреливать, но оккупантов там просто закупорят. Ведь ЗАЭС напоминает треугольник с сухопутной частью – сухопутная часть, которая с двух сторон окружена Каховским водохранилищем. А поскольку оно упало, то теперь россияне будут бежать оттуда прямиком по дну ГЭС.

Однако РФ будет сидеть на станции до последнего, вцепившись в нее зубами. Взорвав плотину, они большей частью затопили левобережье Херсонской области, которое оккупировала Россия и многих людей там заставили оформить российские паспорта. То есть РФ не жалко ни своих, ни чужих, поэтому от них можно ожидать чего угодно.

А как скоро россияне могут на это решиться?

Это будет зависеть от ситуации на фронте. Если там все будет плохо, то тогда они прибегнут к этому шагу. Причем они могут даже не взрывать реактор – им будет достаточно подорвать шандору, и тогда вода уйдет, а отсутствие охлаждения запустит все остальные процессы. Пруд охлаждения вмещает 47 миллионов кубометров воды, и чтобы его восполнить самым мощным насосом, как посчитал мой коллега, будет необходимо 6 лет.

Вы ранее говорили о том, что россияне тянут резервную линию электропередач к Запорожской ТЭС и хотят уничтожить единственную работающую линию электропередач. К каким последствиям это приведет?

Это будет дополнительным рычагом для шантажа. То есть тогда они будут управлять не только самой ЗАЭС, но и ее наружным электроснабжением. Но я убеждена, что Украина этого не допустит. Как ранее не допустила переключения на Крым.