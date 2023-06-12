УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Подрыв ГЭС: Запорожская АЭС переводит последний энергоблок в режим "холодной остановки"

Юлия Куришко
12 июня 2023, 08:38 обновлено 12 июня, 08:52
79
В Каховской ГЭС отметили, что это самое безопасное состояние для атомного реактора.
Подрыв ГЭС: Запорожская АЭС переводит последний энергоблок в режим 'холодной остановки'
Энергоблок Запорожской АЭС в режим "холодного останова" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

После подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, которые могут привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции Энергоатома решили перевести в режим "холодного останова".

Это самое безопасное состояние для атомного реактора. Ведь там перечислили риски для ЗАЭС в условиях оккупации российскими захватчиками и после разрушения Каховской ГЭС, сообщили в Telegram Каховской ГЭС.

В Каховской гидроэлектростанции объяснили, что такое решение приняли вынужденно, учитывая различные факторы:

  • срабатывание Каховского водохранилища за несколько суток после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами, которое просчитали эксперты;
  • продолжение периодических обстрелов россиянами промышленной площадки ЗАЭС и прилегающих территорий. Вследствие этого повреждаются воздушные линии, соединяющие станцию с энергосистемой Украины;
  • с 17 мая 2023 года прекращение передачи данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС. То есть раннего оповещения нет;
  • деградация системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за ее пределами. Это происходит в условиях временной оккупации Россией станции и части Запорожской и Херсонской областей.

"В случае невыполнения распоряжения ра**истскими "контролерами" ЗАЭС их действия будут рассматриваться, как умышленное и целенаправленное нарушение правил ядерной и радиационной безопасности ядерной установки ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о приезде гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС после подрыва ГЭС:

Стоит отметить, что ситуация с опустошением этого водохранилища была предусмотрена проектом ЗАЭС с самого начала, поэтому есть разработанный план. Но Петр Котин пояснил, что основная угроза в том, что российские оккупанты продолжают находиться на площадке и "могут предпринять любые преступные действия, чтобы ситуацию значительно усугубить".

В Каховской гидроэлектростанции пояснили, что по состоянию на 11 июня уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - стабилен.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Больше важных новостей:

война в Украине Энергоатом Запорожская АЭС Подрыв Каховской ГЭС
Реклама

Главное за день

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - Балинский

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - Балинский

09:00 Эксклюзивы
Оккупантов выбили из Сторожевого: ВСУ продвинулись вперед на Донбассе

Оккупантов выбили из Сторожевого: ВСУ продвинулись вперед на Донбассе

08:35 Украина
Арестович спрогнозировал, когда ВСУ смогут прорвать оборону противника

Арестович спрогнозировал, когда ВСУ смогут прорвать оборону противника

07:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:07

Женщина за 4 часа приготовила квас, как в СССР: себестоимость смешная

09:00

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - БалинскийЭксклюзив

08:49

В понимании россиян час "Х" наступилмнение

08:48

Во время эвакуации на Херсонщине оккупанты убили беременную женщину - она спасала родныхВидео

08:38

Подрыв ГЭС: Запорожская АЭС переводит последний энергоблок в режим "холодной остановки"Видео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:35

Оккупантов выбили из Сторожевого: ВСУ продвинулись вперед на ДонбассеВидео

07:57

Боятся партизан: россияне устанавливают камеры на оккупированных территориях

07:46

Арестович спрогнозировал, когда ВСУ смогут прорвать оборону противникаВидео

07:19

В боях за Благодатное погиб защитник Украины из Полтавской областиВидео

Реклама
07:13

На Херсонщине спадает вода, но подтоплены еще почти 4 тысячи домов - ГСЧСВидео

06:49

ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям - ISWВидео

06:17

Почему РФ позволяет себе все большемнение

06:15

Почему никогда не надо "вибачатися": языковед указал на самую распространенную ошибкуВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 июняВидео

03:02

Чем поливать капусту для завязывания кочанов: это средство есть в каждой аптечкеВидео

02:35

Бритни Спирс обвиняют в приеме тяжелых наркотиков муж и сыновья - ответ певицыВидео

02:05

Как красиво завернуть голубцы: 4 феерических способа, которые приведут в восторгВидео

01:30

Две тысячи долларов надо, чтобы прожить месяц - Кошевой

11 июня, воскресенье
23:57

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения НескучногоВидео

23:31

Почему нельзя мыть голову в понедельник - ответ на пугающую загадку древностиВидео

Реклама
23:04

Кремль готовится к отставке Путина - Пионтковский

22:42

Макс Барских перепел свой легендарный хит на украинском языкеВидео

22:24

Предательница Лорак устроила праздник дочери в Москве: Мурат отказался ехать в Россию

22:22

Ударили по "артерии": в Запорожской области подорвали железнодорожный мостВидео

22:22

Сильно постаревший Алек Болдуин попался на глаза папарацци с костылем

21:00

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили МакаровкуВидео

20:36

Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать

20:23

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духотыВидео

20:23

Стая, которая радуется смерти от зубов акулымнение

20:05

ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем УкраиныВидео

19:32

"Ок, будем жить все вместе": Горняк дерзко дала перцу Остапчуку и его новой жене

19:14

Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибшихВидео

19:12

Плачут на коленях и целуют землю: Украина вернула из плена 95 героевФото

19:03

Отныне мужчины в 25 лет становятся военнообязанными

18:24

Образ для деловых женщин: Елена Зеленская показала костюм, который стал хитомФотоВидео

18:21

Евгений Клопотенко раскрыл подробности про новую возлюбленную из НиколаеваВидео

18:09

Критическая ситуация: после подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опреснятьсяВидео

17:33

"Все обнимались и плакали": военные рассказали детали освобождения села БлагодатноеВидео

17:32

Выстрелили в спину людям: армия РФ обстреляла лодку с людьми в ХерсонеВидео

16:56

Как правильно – "будь ласка" или "прОшу": Авраменко разъяснил распространенную дилеммуВидео

Реклама
16:49

Ты мое сердце и душа: как красиво поздравить Наташу с Днем рождения

16:46

Метод работает: где хранить деньги дома, чтобы они приумножались

16:41

Что нужно положить 12 июня под коврик входной двери: приметы и строгие запретыВидео

16:26

Бежали от войны: в Одессе от российской атаки погибли супруги из Бахмута

16:05

"Дальше будет": Буданов заинтриговал украинцев красноречивым видеоВидео

15:52

Снова вместе: Потап рассказал, чем в Украине занимается наедине с Каменских

15:19

Учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое она когда-либо слышала за годы работы

15:09

Минобороны РФ заставляет "вагнеровцев" подписывать контракты: Пригожин попустил ШойгуВидео

15:08

Лучше обходить стороной: 5 самых опасных пауков, которые водятся в УкраинеВидео

14:37

Слова "скурпульозний" в украинском языке нет: Авраменко ошеломил объяснениемВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять