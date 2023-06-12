Подрыв ГЭС: Запорожская АЭС переводит последний энергоблок в режим 'холодной остановки'

В Каховской ГЭС отметили, что это самое безопасное состояние для атомного реактора.

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Энергоблок Запорожской АЭС в режим "холодного останова" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

После подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, которые могут привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции Энергоатома решили перевести в режим "холодного останова".

Это самое безопасное состояние для атомного реактора. Ведь там перечислили риски для ЗАЭС в условиях оккупации российскими захватчиками и после разрушения Каховской ГЭС, сообщили в Telegram Каховской ГЭС.

В Каховской гидроэлектростанции объяснили, что такое решение приняли вынужденно, учитывая различные факторы:

срабатывание Каховского водохранилища за несколько суток после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами, которое просчитали эксперты;

продолжение периодических обстрелов россиянами промышленной площадки ЗАЭС и прилегающих территорий. Вследствие этого повреждаются воздушные линии, соединяющие станцию с энергосистемой Украины;

с 17 мая 2023 года прекращение передачи данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС. То есть раннего оповещения нет;

деградация системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за ее пределами. Это происходит в условиях временной оккупации Россией станции и части Запорожской и Херсонской областей.

"В случае невыполнения распоряжения ра**истскими "контролерами" ЗАЭС их действия будут рассматриваться, как умышленное и целенаправленное нарушение правил ядерной и радиационной безопасности ядерной установки ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о приезде гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС после подрыва ГЭС:

Стоит отметить, что ситуация с опустошением этого водохранилища была предусмотрена проектом ЗАЭС с самого начала, поэтому есть разработанный план. Но Петр Котин пояснил, что основная угроза в том, что российские оккупанты продолжают находиться на площадке и "могут предпринять любые преступные действия, чтобы ситуацию значительно усугубить".

В Каховской гидроэлектростанции пояснили, что по состоянию на 11 июня уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - стабилен.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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