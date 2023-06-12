Арестович спрогнозировал, когда ВСУ смогут прорвать оборону противника

Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
По его словам, по меньшей мере, в трех местах украинская армия выполнила первоначальную задачу, при этом образовав прорыв в российской обороне "в знаковом месте".
"Это очень серьезный показатель, 3-4 сутки — это очень быстро... Прорыв является нормой на 10-14 сутки", — сказал Арестович.
Он добавил, что прорыв происходит на тактическом уровне (до 50 км). Для того чтобы выйти на оперативный уровень (150-200 км), нужно дождаться, когда противник сдвинет свои резервы и бросит их в бой.
"Только после этого выбирается направление главного удара и там накапливаются наши резервы, потому что противник тогда не сможет маневрировать", — пояснил эксперт.
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Арестович добавил, что российская армия уже начала перекидывать свои резервы, в частности, из Херсонской области — на север, до сих пор не зная направления главного удара.
"В какой-то момент в определенном месте образуется нормальный прорыв и туда зайдут бригады, которые будут развивать оперативный успех. Наши резервы в бой еще не вступали", — подчеркнул он.
Как сообщал Главред, заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что страна-агрессор РФ перебрасывает свои наиболее боеспособные подразделения из Херсонского направления в сторону Бахмутского и Запорожского.
В частности, из Херсона туда отправляют подразделения 49-й общевойсковой армии (Южный военный округ РФ) и неопределенные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск в связи с разрушением оккупантами дамбы Каховской ГЭС.
По словам Маляр, захватчики, вероятно, и подорвали дамбу, чтобы сократить рубежи обороны в Херсонской области в ответ на начало украинского контрнаступления.
ВСУ 11 июня освободили ряд населенных пунктов
Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.
Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.
Командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что штурм населенного пункта Нескучное в Донецкой области не был легким. Ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне.
Смотрите видео об освобождении Нескучного:
Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом в заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
Село Благодатное размещено на границе Донецкой и Запорожской областей, оно размещено ниже пгт Великая Новоселка. Освободить Благодатное удалось военным из 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. В первой штурмовой группе, продвигавшейся в сторону сельского клуба, был первый заместитель командира бригады.
Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:
Также в Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом 11 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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