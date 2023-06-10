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Арестович – о контрнаступлении: "зраду" сеять нельзя, главный удар ВСУ впереди

Андрей Ганчук
10 июня 2023, 14:19 обновлено 10 июня, 14:33
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Азербайджан в Нагорном Карабахе пробивал оборону войск Армении пару недель, и в итоге одержал победу в войне, напомнил блогер Алексей Арестович.

Арестович, ВСУ
Армия Украины пробьет оборону оккупантов РФ и выполнит поставленные задачи - Арестович / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 10 ОГШБр

Вооруженные силы Украины действуют грамотно в ситуации, когда оккупанты страны-агрессора России выстроили подготовленную оборону. Действия украинских войск нельзя назвать провалом – главный удар пока не нанесен. Азербайджан неделями пробивал оборону Армении и в итоге одержал победу в войне за Нагорный Карабах. Об этом заявил военный обозреватель, подполковник Алексей Арестович.

В своем Telegram-канале он призвал не сеять "зраду" и говорить о якобы провалах украинских войск в рамках наступления на захваченные оккупантами России позиции.

"Нервы гражданских ни к черту и оставлять их надолго, конечно, нельзя. Да что там - многие военные психологически сыпятся по поводу отсутствия молниеносных результатов на юге и "…больших потерь" при наступлении. "Все, провалилось". Ничего не провалилось, кроме ваших иллюзий. Напоминаю - азербайджанская армия пробивала первую линию обороны армянской в Карабахе на разных участках по семь-девять-двенадцать дней. Были и места, где пробивали месяц, а были там, где и не пробили. Это подготовленная оборона - ходить на нее не шутка, а кровная драка - кто кому сломает кости в прямом мясном столкновении", - отметил Арестович.

По его словам, ВСУ действуют так, как требует того военная обстановка.

"Работает авиация, работает наша артиллерия, работают БПЛА. При том уровне вооруженности и обученности, что есть у ЗСУ, в этой конкретной обстановке, других вариантов особо нет", - отметил аналитик.

Также он добавил, что армия Украины еще не нанесла главного удара по противнику, а оккупационные войска РФ не знают, где и когда будет масштабное наступление.

"Противник до сих пор не знает направление нашего главного удара, потому, что он еще и близко не начинался. Решающее значение имеет постепенное накопление на конкретном участке потерь противника в живой силе и технике. Изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно. Мы все пробьем, выйдем на оперативный простор, и дойдем до морей", - подчеркнул Алексей Арестович.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявления пропагандистов России о, дескать, "начале контрнаступления ВСУ", сказал, что такие сведения не соответствуют действительности. По словам Данилова, враг перепутал отдельные операции армии Украины с контрнаступлением. Масштабная операция еще впереди.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что силы обороны Украины на текущий момент проводят оборонные и наступательные действия, чтобы проверить оборонные линии захватчиков РФ. Когда и где будут наступать ВСУ, уже решено на Ставке верховного главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ ведут наступления на четырех направлениях. По информации аналитиков, украинские войска продвинулись под Бахмутом, на западе Донецкой области и в Запорожской области.

Смотрите видео, в котором в ВСУ рассказали, почему подрыв войсками РФ Каховской ГЭС не остановит контрнаступления Украины:

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Алексей Арестович война России и Украины контрнаступление ВСУ
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