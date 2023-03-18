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Если Путин не явится в Гаагу, его объявят в международный розыск — экс-судья МУС

18 марта 2023, 12:40
Интерпол будет разыскивать президента страны-агрессора России Владимира Путина после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом в Гааге.
Владимир Василенко, Владимир Путин
Владимир Василенко раскрыл детали процедуры ареста Путина / скриншот

Возможности для ареста президента страны-агрессора России Владимира Путина в Кремле нет, однако он может быть задержан за пределами РФ. При этом он потеряет дипломатический иммунитет. Об этом заявил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко в комментарии изданию Главком.

После выдачи ордера на арест Путина Интерпол начнет разыскивать президента России. Если Путин не явится в суд для дачи показаний, то его объявят в международный розыск, и хозяина Кремля могут задержать в любой стране, которая является стороной Римского статута МУС.

"Интерпол не может приехать в Кремль и его арестовать. Это может случиться, если он окажется где-то за пределами России. И если информация об этом поступит в Интерпол, сотрудники организации могут задержать Путина", — объяснил Василенко.

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Что такое Римский статут

Римский статут – это главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге. Он регулирует его работу, определяет виды наказания и функции Ассамблеи государств-участников.

Статут одобрили в 1998 году, документ вступил в силу в июле 2002 года. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 страна только подписала. США, Россия, Израиль и Северный Судан сначала поставили свои подписи, но передумали и отозвали их.

Статут определяет полномочия суда в Гааге по расследованию масштабных преступлений: геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений. После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления ее граждан или совершенные на ее территории – подсудными суду в Гааге.

Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя после соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году сделать это является одним из ее прямых международных обязательств. Статут предусматривает возможность, что и без ратификации государство может признать юрисдикцию суда по определенным делам, подав об этом должное заявление.

Украина признала его юрисдикцию по двум вопросам двумя заявлениями Министерства иностранных дел, поданными 17 апреля 2014 года по делам Майдана и 8 сентября 2015 года – о преступлениях против человечности и военных преступлений, совершенных на ее территории.

Ордер на арест Путина

В октябре 2022 года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила Путину, что "усыновила" похищенного из Мариуполя ребенка. По ее словам, только по состоянию на октябрь в РФ вывезли до 2 тыс. детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

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