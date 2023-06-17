Пятеро детей так и не дождались папу: в тяжелых боях за Украину погиб воин со Львовщины

Погибший герой был настоящим патриотом, активным участником двух Майданов. С 2014 года – волонтерил для войска.

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В тяжелых боях за Украину погиб воин со Львовщины / Коллаж: Главред, фото: соцсети

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 52-летний Юрий Сикиринский со Львовщины. Свой последний бой защитник принял 14 июня в районе населенного пункта Раздолевка Бахмутского района.

"Снова трагическое известие в нашей общине с фронта... 14 июня в жестокой войне с агрессором при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Раздолевка Бахмутского района погиб Юрий Сикиринский, житель Солонки. Он был командиром отделения связи, старший сержант", - сообщает Солонковская территориальная община в Facebook.

Юрий родился 3 февраля 1971 года. Был успешным адвокатом. Кроме того, Юрий был многодетным отцом – у него есть сын и четыре дочери.

Погибший герой был настоящим патриотом, активным участником двух Майданов. С 2014 года – волонтерил для войска. С момента полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил национальной обороны (125 бригада).

"Больно, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой. Мы всегда будем помнить цену, которую заплатил мужественный герой Юрий за Украину. Вечный почет за подвиг и Царство Небесное его душе", - написала община.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Смотрите видео о защитнике Романе Ратушном, который искренне любил Киев и до последнего боролся за справедливость:

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