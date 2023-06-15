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Женился во время войны: в Запорожской области погиб молодой воин ВСУ

Дмитрий Видоменко
15 июня 2023, 07:45 обновлено 15 июня, 07:45
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Защищая Украину от врага на Запорожском направлении, погиб 26-летний воин ВСУ Олег Бохонок родом с Хмельнитчины.
Воин, ВСУ
12 июня 2023 года Олег Бохонок погиб в Запорожской области / коллаж Главред, фото Волочиский горсовет

На Запорожском направлении в тяжелых боях с русскими оккупантами погиб 26-летний воин ВСУ Олег Бохонок. О потере сообщается на странице Волочиского городского совета в Facebook.

"С невыразимой грустью сообщаем еще об одном нашем погибшем воине-земляке – Бохонке Олеге Олеговиче", – говорится в посте.

В тексте сообщается, что Олег Бохонок родился 17 ноября 1996 года в селе Сарнов. Там он окончил среднюю школу, а затем получил специальность радиомеханика в Подволочиском лицее.

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После обучения Бохонок прошел срочную службу в Нацгвардии Украины, а впоследствии работал в ООО "Агробизнес".

Воин, ВСУ, Олег
Олег Бохонок женился в прошлом году / Facebook

Когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, Олег с 26 февраля 2022 года вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт. Летом прошлого года мужчина женился на своей возлюбленной Ирине.

Но долго вместе им не суждено было быть. 12 июня 2023 года он погиб возле села Новоданиловка в Запорожской области.

У Олега Бохонка, помимо жены, остались отец, бабушка, братья и сестры.

Напомним, ранее Главред сообщал, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Анатолий Дронь. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области.

Также в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

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