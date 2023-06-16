В ГУР разнесли фейк РФ о "ранении Буданова": глава разведки полон планов и задач

Пропаганда агрессора России разнесла неправдивую информацию о якобы "ранении и госпитализации" руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

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В ГУР опроверли пропаганду России о якобы "тяжелом ранении Буданова" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Российские пропагандисты растиражировали фейковые сведения о, дескать, "тяжелом ранении" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и его якобы "госпитализации". Информация не соответствует действительности – глава ГУР полон сил, планов и задач. Об этом заявил представитель военной разведки Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он прокомментировал фейк пропаганды страны-оккупанта России, где сказали, что Буданов, мол "получил тяжелое ранение, срочно госпитализирован и отправлен в Польшу, а потом в Германию".

"(У Буданова, - ред.) дела отлично, прекрасное здоровье, хороший аппетит", - сказал Юсов.

Также он добавил, что начальник ГУР продолжает свою работу.

"Полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач", - подчеркнул Андрей Юсов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видео, на котором руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов молча сидит и смотрит в камеру.

"Далее будет... Планы любят тишину", - прокомментировала ролик Маляр.

Смотрите видео, в котором Буданов "рассказал" о контрнаступательных планах ВСУ:

Напомним, в СБУ предупредили, что ФСБ готовит провокацию против высших военных и политических должностных лиц Украины. По данным спецслужбы, россияне намерены придумать якобы наличие у украинских руководителей российского гражданства.

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