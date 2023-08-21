Денис Казанский. Патриоты РФ в шоке из-за потери Ту-22М3

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Россия продолжает расплачиваться за мракобесную политику Путина не только большими потерями в Украине, не только экономическими убытками, но и крахом в науке технологий. Практически одновременно с печальными новостями с Луны-25 пришли не менее печальные новости из Новгородской области. Там произошла демилитаризация сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, которые обычно наносят ракетные удары по территории Украины. Российские блогеры впали в истерику.

Видеоблог Дениса Казанского.