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Денис Казанский. Патриоты РФ в шоке из-за потери Ту-22М3

Олег Макаров
21 августа 2023, 14:19 обновлено 21 августа, 14:19
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Россия продолжает расплачиваться за мракобесную политику Путина не только большими потерями в Украине, не только экономическими убытками, но и крахом в науке технологий. Практически одновременно с печальными новостями с Луны-25 пришли не менее печальные новости из Новгородской области. Там произошла демилитаризация сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, которые обычно наносят ракетные удары по территории Украины. Российские блогеры впали в истерику.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский

Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

война в Украине Денис Казанский Россия
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