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70 летчиков: в Воздушных силах рассказали, сколько украинцев учатся в Дании на F-16

Дмитрий Видоменко
21 августа 2023, 15:22 обновлено 21 августа, 15:23
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Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат особо отметил, что в Дании на истребителях F-16 обучается первая группа пилотов (а позже будут и вторая, и третья волны).
Игнат, самолет
Юрий Игнат особо отметил, что в Дании обучается первая группа пилотов / коллаж Главред, скриншот из видео

В Дании уже семь десятков украинских военнослужащих проводят тренировки на американских истребителях F-16 (и непосредственно пилоты, и авиаторы). Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Они – первая волна, еще будет вторая и третья. Среди тех 70 не все пилоты, авиация – это огромный коллектив. Есть те, кто выполняет полеты, и те, кто их обеспечивают. Это очень большая армия людей, мы их называем авиаторы. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать технику и обеспечивать полеты", – объяснил офицер.

Игнат особо отметил, что в Дании обучается первая группа пилотов, которые будут учиться на истребителях F-16 (а позже будут и вторая, и третья волны).

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По его словам, во вторую группу войдут молодые летчики - выпускники 2023 года, которые поедут на обучение в Великобританию.

"Они будут проходить базовую подготовку – английский язык, легкомоторную авиатехнику западную с переходом потом на истребители", – сказал спикер ПС. И отметил при этом – мол, такая программа будет продолжаться дольше (примерно до двух лет).

Передача F-16 Украине

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена сообщило, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов в свою очередь сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

Однако недавно Воздушные силы Украины расстроили прогнозом - спикер Юрий Игнат заявил, что Украина не получит F-16 в этом году.

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