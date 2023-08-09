Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США

Сейчас у американской стороны пока нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок украинских пилотов на F-16.

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В Пентагоне прокомментировали подготовку к учениям украинских пилотов на F-16 / колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

США поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, и глава Белого дома Джо Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов. Однако процессом руководят Дания и Нидерланды. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды", - цитирует Укринформ представителя американского оборонного ведомства.

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Сингх подчеркнула, что президент Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16.

В то же время она отметила, что по состоянию на данный момент с американской стороны пока нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок.

Обучение украинских пилотов на F-16

Издание CNN со ссылкой на источники писало, что через два месяца после того, как президент Джо Байден объявил о поддержке США в подготовке украинских пилотов на F-16, до сих пор остается не решенным ряд важных деталей.

В частности, США еще не утвердили финальный план обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце. Причина этого в том, что европейские члены "коалиции истребителей" до сих пор не согласовали все подробности этого плана.

26 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что плоты ВСУ будут учиться управлению истребителями американского производства F-16 в Дании и Румынии.

Ранее Кирби говорил, что Украина получит F-16 до конца 2023 года. В то же время он подчеркнул, что самолеты не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ.

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