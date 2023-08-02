У США до сих пор нет окончательного плана обучения украинских пилотов на F-16 - CNN

Президент Байден объявил о поддержке США в подготовке украинских пилотов на F-16 еще два месяца назад, но до сих пор остается не решенным ряд важных деталей.

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Пока неясно, какие страны предоставят свои F-16 для обучения пилотов ВСУ / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

США еще не утвердили финальный план обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце.Причина этого в том, что европейские члены "коалиции истребителей" до сих пор не согласовали все подробности этого плана.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, через два месяца после того, как президент Джо Байден объявил о поддержке США в подготовке украинских пилотов на F-16, до сих пор остается не решенным ряд важных деталей.

Так, утверждение плана в частности предусматривает разрешение на передачу специального оборудования для F-16 (летных тренажеров и учебных пособий), поскольку учения будут проходить только в Европе. Но официальные лица сообщили CNN, что администрация Байдена еще не получила от европейцев окончательного плана подготовки, то есть США пока нечего подписывать.

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Также до сих пор неясно, какие страны предоставят свои F-16 для обучения. Передача самолетов Украине потребует отдельного разрешения США.

В Пентагоне сообщили, что США все еще решают, отправлять ли американских пилотов для помощи в обучении украинцев. Никакие решения не будут принимать, пока не будет утвержден окончательный план учений.

В концепции плана обучения, предоставленной Министерством обороны Дании CNN, говорится, что курс будет направлен на подготовку летчиков и наземного экипажа в течение шести месяцев и будет проходить в нескольких местах, в том числе и на датской авиабазе.

В то же время издание отмечает, что во внутреннем меморандуме ВВС США с подробным описанием оценки говорится, что навыки украинцев предполагают, что обучение может быть завершено через четыре-пять месяцев.

График быстрее стандартной программы обучения на F-16 для пилотов ВВС США. Он исключает миссии и задачи, которые не нужны украинским пилотам. Например, дозаправку в воздухе и посадку по приборам.

Самолеты F-16 для Украины

США одобрили обучение пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины управлению истребителями F-16, однако обучение так и не началось. Страны-партнеры на Западе не согласовали план процесса, а в Вашингтоне якобы не подписали нужные документы. В Белом доме полагают, что боевые самолеты Украине могут поставить к концу текущего года, однако эксперты считают, что Киев получит их не раньше весны 2024-го, сообщает издание Politico.

26 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что плоты ВСУ будут учиться управлению истребителями американского производства "F-16" в Дании и Румынии.

Ранее Кирби говорил, что Украина получит "F-16" до конца 2023 года. В то же время он подчеркнул, что самолеты не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ.

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