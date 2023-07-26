В Белом доме поведали, в каких странах украинские пилоты будут осваивать "F-16"

Украинские пилоты будут учиться управлению американскими истребителями "F-16" в Дании и Румынии, говорит представитель Белого дома Джон Кирби.

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Пилоты из ВСУ будут учиться летать на "F-16" в Дании и Румынии / коллаж Главред, фото "Википедия" и УНИАН

Пилоты из ВСУ будут учиться управлению истребителями американского производства "F-16" в Дании и Румынии. С таким заявлением выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"В Румынии и Дании будет проводиться подготовка украинских летчиков по программе "F-16". Даты, места, продолжительность программы, все это еще в процессе разработки", — рассказал Кирби.

Чиновник отметил ‒ не исключено, что кроме Румынии и Дании, украинских летчиков могут также обучать на истребителях "F-16" и в других местах.

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Кирби особо отметил, что британцы начинают обучение летчиков английскому языку, чтобы они могли управлять американскими истребителями.

Передача Украине самолетов "F-16"

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях "F-16". Он сообщил, что Байден одобрил тренировку украинских пилотов на "F-16".

Как отметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Украина получит "F-16" до конца 2023 года. В то же время он подчеркнул, что самолеты не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ.

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что ВСУ не получат истребители "F-16" до конца контрнаступления. Бауэр прямо заявил о том, что война в Украине остается "крайне непредсказуемой".

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