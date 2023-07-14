Лавров с пеной у рта набросился на Борреля и обвинил в "заговоре"

Боррель подчеркнул, что Лавров ответил "агрессивно" на призывы к Москве прекратить войну против Украины и вывести оттуда свои войска.

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Лавров набросился на Борреля и обвинил в "заговоре" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии обратился к присутствующему там министру иностранных дел страны-агрессора России Сергею Лаврову с призывом вывести российские войска из Украины. В ответ Лавров набросился на Борреля с явной агрессией.

Как сообщает русская служба Радио Свобода, Боррель подчеркнул, что Лавров ответил "агрессивно" на призывы к Москве прекратить войну против Украины и вывести оттуда свои войска. Кроме того, глава российского МИД выдал, что эти призывы – "заговор Запада".

Как информирует Ліга.net, за кулисами мероприятия госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствие Лаврова на саммите является "ни конструктивным, ни продуктивным".

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Также Блинкен отметил, что сейчас фокус Москвы является "абсолютно негативным", а ее подход базируется исключительно на обвинении США в "каждой проблеме мира".

Напомним, ранее Сергей Лавров разозлился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой". Министр иностранных дел страны-агрессора РФ прокомментировал планы союзников предоставить Украине истребители F-16. По его словам, РФ будет рассматривать факт передачи Украине истребителей F-16 как "угрозу в ядерной сфере".

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал бредовое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Кулеба подчеркнул, что "единственная угроза для РФ – это украинский солдат".

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