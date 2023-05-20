Приезд дочери Лаврова сорвал свадьбу ее родни в Грузии: подробности международного скандала

Из-за прибытия в Грузию подсанкционной дочери главы МИД РФ в стране вспыхнули протесты. Как следствие – свадьбу пришлось отменить.

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Приезд дочери Лаврова сорвал свадьбу ее родни в Грузии/ "Спутник.Грузия", сайт Кремля

В Грузии вспыхнули протесты после того, как туда прибыла дочь министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова.

Она находится под санкциями большинства стран Евросоюза из-за преступных действий ее отца в отношении Украины. Поэтому грузины открыто выразили свое возмущение, когда Винокурова прибыла в Грузию на свадьбу брата ее мужа, сообщают грузинские СМИ.

Возле отеля Kvareli Lake Resort, где должно было состояться празднование свадьбы, с самого утра 20 мая собрались десятки протестующих. Для соблюдения порядка власти города привлекли полицию, однако начались столкновения. В результате были задержаны 16 человек, а молодожены отменили свадьбу и покинули пределы Кахети.

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"Относительно сегодняшнего события. Я наконец получила заверения от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались на свадьбу, уехали, и таким образом свадьба не состоится. Это победа общества", – цитирует слова президента Грузии Саломе Зурабишвили издание NewsGeorgia.

Она назвала завершение этого инцидента победой народа, выразившего свое несогласие. Также Зурабишвили подчеркнула, что нежелательные чиновники РФ не должны провоцировать подобные ситуации.

Издание Mtavari отмечает, что дочь Лаврова и ее муж покинули Грузию после того, как из-за их приезда возникли протесты, и сейчас находятся в Саудовской Аравии.

Грузия и РФ возобновили прямое авиасообщение

Напомним, 15 мая 2023 года стало известно, что Грузия возобновляет авиасообщение со страной-агрессором Россией. При этом грузинское правительство заявило, что отказываться от прямого авиасообщения между РФ и Грузией было бы непрагматично.

В свою очередь Кремль официально разрешил прямые авиарейсы из Грузии в РФ. К тому же российский диктатор Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией решение страны-агрессора России об отмене виз для граждан Грузии и отмену запрета авиарейсов, действовавшую последние три года. Зурабишвили отметила, что считает такое решение "очередной российской провокацией". Она написала, что считает абсолютно неприемлемым возобновление прямого авиасообщения с Россией в условиях, когда РФ продолжает агрессивную войну против Украины и оккупирует часть территории Грузии.

19 мая в столице Грузии Тбилиси впервые после 4-летнего перерыва приземлился самолет российской авиакомпании"Азимут", который совершил прямой рейс из Москвы. Это был первый рейс из столицы РФ в грузинскую столицу после того, как были сняты ограничения на прямые перелеты между двумя государствами. Но грузины устроили самолету "теплый прием". В аэропорту состоялся протест грузинской оппозиции и других противников возобновления прямых авиарейсов в Россию.

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