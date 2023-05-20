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"Заходили в дома, расстреливали женщин, детей": оккупант рассказал о зверствах армии РФ в Кременной

Алёна Воронина
20 мая 2023, 21:20 обновлено 20 мая, 21:22
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Российский захватчик признался, что он и другие оккупанты за сутки убили не менее 400 человек.

Кременная, российские оккупанты, российские военные
Оккупант рассказал о зверствах армии РФ в Кременной/ Радио Свобода, Минобороны РФ

Российский оккупант рассказал, как он вместе с другими захватчиками совершал ужасные убийства гражданских в Кременной Луганской области. О жестоких преступлениях армии страны-агрессора России он рассказал своей бабушке по телефону.

При этом оккупант еще и пожаловался, мол, он "трое суток не спал", потому что по ночам они ходили расстреливать гражданских. Телефонный разговор захватчика перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"У нас пулеметчики как давай косить всех: детей, баб, мужиков, местных, не местных. Просто всё выкосили. Мы заходили в дома и просто расстреливали", – сказал оккупант, рассказывая ужасные детали.

Он отмечает, что за сутки захватчики убили не менее 400 человек. При этом жестокий оккупант не стесняется признаваться, что для него абсолютно нормально убивать гражданских.

"Думаю, ну, убьют – то убьют... Я зато знаю, что за собой столько-то людей заберу... Просто нам дали приказ: ребята, заберите Кременную. Просто мы ее всю, бабушку, выкосили... От ночи до утра мы просто всё косили-выкашивали", – говорит он.

Стоит отметить, что бабушка оккупанта, как можно понять из ее реакции, вообще не была шокирована поступками своего внука. Наоборот, она еще и поддержала его и сказала: "Ну и правильно".

Аудиоперехват разговора оккупанта можно послушать здесь (Внимание! На аудиоперехвате есть ненормативная лексика, 18+).

Ранее сообщалось, что российский оккупант убил на захваченных территориях 12-летнего мальчика. О таких зверствах на территориях, которые сейчас находятся под контролем российских захватчиков, рассказал один из российских пленных.

Напомним, российские оккупанты, захватившие территорию Киевщины в марте 2022 году, постоянно насиловали напуганную украинку, которая проживала в одном из оккупированных населенных пунктов. Вражеские солдаты всегда приходили втроем и угрожали оружием. Украинские правоохранители установили личности оккупантов, которые издевались над украинкой.

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