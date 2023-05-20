"F-16 будут в небе Украины": МОУ заинтриговало сроками предоставления истребителей, США назвали условие

В небе Украины уже скоро будет "крупнейший военно-воздушный блокбастер всех времен", отметили в украинском оборонном ведомстве.

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Минобороны заинтриговало сроками предоставления истребителей F-16 Украине/ Википедия, ua.depositphotos.com

В Минобороны Украины намекнули, что наше государство может получить истребители F-16 до осени этого года.

Об этом говорится в публикации ведомства в Twitter. В МОУ отмечают, что уже осенью может начаться "военно-воздушный блокбастер".

"Уже этой осенью! Величайший военно-воздушный блокбастер всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!", – отмечает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Когда Украина получит F-16 – что говорят в Белом доме

В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако точные сроки предоставления таких самолетов будут определяться параллельно с тем, как украинские пилоты будут проходить обучение управлению такими самолетами. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления на полях саммита G7 в Японии, пишет Sky News.

Салливан отметил, что обучение украинских пилотов на этих самолетах будет проходить в течение ближайших месяцев.

Также он подчеркнул, что самолеты F-16 ни в коем случае не будут применяться для нанесения ударов по территории страны-агрессора России, как и другое оружие, предоставленное Украине государствами-партнерами.

Истребители F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поддержал инициативу союзников, которая предусматривает обучение украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая боевые самолеты F-16. Учения могут начаться уже через несколько недель и должны длиться несколько месяцев. После этого коалиция примет решение, когда, какие страны и сколько передадут Украине истребителей.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. Вскоре Украина получит всё, что необходимо для защиты неба.

После этого в Белом доме подтвердили участие в "коалиции истребителей". Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные F-16.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

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