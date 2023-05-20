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Набросились на Запад с угрозами: в РФ истерика после заявлений о поставках Украине самолетов F-16

Алёна Воронина
20 мая 2023, 16:35 обновлено 20 мая, 16:37
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В российском МИДе начали разбрасываться угрозами в сторону Запада из-за заявлений о предоставлении Украине таких истребителей.
Истребитель F-16, замглавы МИД РФ Александр Грушко
В РФ вспыхнула истерика после заявления о поставках Украине самолетов F-16/ коллаж: Главред, фото: Википедия

В стране-агрессоре России разгорелись истерические настроения после заявлений Запада о предоставлении Украине истребителей F-16. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко начал угрожать западным государствам и заявил, якобы Запад "очень рискует", если решится поставлять Украине такие самолеты.

При этом Грушко начал фантазировать, якобы это страны-партнеры Украины подталкивают к обострению войны. Соответствующее заявление российского дипломата цитируют российские пропагандистские СМИ.

"Мы видим, что страны Запада всё еще придерживаются сценария эскалации. Это предполагает колоссальные риски для них самих", – сказал Грушко, когда отвечал на вопрос о последствиях поставок истребителей, которые Украина просит у стран НАТО.

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При этом путинский прихвостень отметил, якобы страна-агрессор РФ учтет "во всех своих планах" вероятную передачу Западом Украине таких истребителей. Также он хвастливо сказал, якобы РФ имеет "все необходимые средства для достижения поставленных целей".

Истребители F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поддержал инициативу союзников, которая предусматривает обучение украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая боевые самолеты F-16. учения могут начаться уже через несколько недель и должны длиться несколько месяцев. После этого коалиция примет решение, когда, какие страны и сколько передадут Украине истребителей.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. Вскоре Украина получит все, что необходимо для защиты неба.

После этого в Белом доме подтвердили участие в "коалиции истребителей". Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные F-16.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

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