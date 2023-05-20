Зеленский угрожает взорвать нефтепровод "Дружба": в венгерском МИД разразились бредовыми обвинениями

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что "угрозы Зеленского" ставят под угрозу стабильность поставок нефти, а также угрожают суверенитету Венгрии.

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Петер Сийярто и Владимир Зеленский / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто в очередной раз решил повторить пропагандистские тезисы Будапешта и напал с критикой в сторону властей Украины −и обвинил президента Владимира Зеленского в том, что его вероятные угрозы взорвать нефтепровод "Дружба" ставят под угрозу стабильность поставок нефти, а также угрожают суверенитету Венгрии. Об этом на своей странице в сервисе микроблогов Twitter написал официальный представитель Сийярто Золтан Ковач.

"Угроза Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" в Венгрию не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии", – цитирует Ковач начальника.

По всей видимости, Сийярто ссылается на статью от The Washington Post от 13 мая, в которой разбирается порция секретных документов по утечке Пентагона. В публикации упоминается предложение "взорвать" якобы прозвучавшее от президента Зеленского в беседе с западными союзниками нефтепровод "Дружба".

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Тот самый пост Ковача / скриншот

Как Венгрия подыгрывает России

Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО. Будапешт призывает к диалогу в агрессором Москвой на выгодных России условиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает с выгодными России заявлениями, а в ноябре прошлого года попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

В феврале текущего года Орбан призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переходу к переговорному процессу. Венгрию в данной ситуации он назвал "голубем мира". Украине такой сценарий крайне не выгоден, поскольку Россия в такой ситуации получит замороженную войну и время на перегруппировку и новое нападение на страну.

Глава аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш ранее сказал, что в стране не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина. Мол, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".

Смотрите на видео комментарий политолога Михаила Шейтельмана по поводу политики Венгрии:

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