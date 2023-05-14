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Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод Дружба – The Washington Post

Анна Ярославская
14 мая 2023, 08:20 обновлено 14 мая, 08:32
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Владимир Зеленский отверг предположения о том, что он взвешивал возможность использования ракет дальнего радиуса действия для удара по стране-агрессору России.
Владимир Зеленский
Зеленский в интервью изданию назвал данные WP "фантазиями" / Фото: president.gov.ua

Журналисты The Washington Post сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву, а также взорвать нефтепровод "Дружба". Об этом издание пишет со ссылкой на ранее не обнародованные тайные документы разведки США, распространенные на платформе обмена сообщениями Discord.

Как говорится в одном из документов под грифом "совершенно секретно", на встрече в конце января Зеленский предложил Украине "нанести удары по России", одновременно перебросив украинские сухопутные войска на территорию противника для "оккупации неопределенных российских приграничных населенных пунктов" с целью "предоставить Киеву рычаги влияния на переговоры с Москвой".

Скриншот

На отдельной встрече в конце февраля с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным Зеленский "выразил обеспокоенность" тем, что "Украина не имеет ракет дальнего радиуса действия, способных достичь мест дислокации российских войск в России, и не имеет ничего, с помощью чего можно было бы их атаковать". Затем Зеленский "предложил, чтобы Украина атаковала неопределенные места дислокации в Ростове", используя вместо этого беспилотники.

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На встрече в середине февраля с вице-премьером Юлией Свириденко Зеленский якобы предложил Украине "взорвать" построенный в СССР нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию.

"Зеленский подчеркнул, что ... Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить вероятную промышленность венгерского [премьер-министра] Виктора Орбана, которая в значительной степени базируется на российской нефти", - говорится в документе.

В секретных документах говорится, что Зеленский якобы "выражал гнев в отношении Венгрии, а следовательно, мог выражать гиперболизированные, бессмысленные угрозы".

Реакция Зеленского

Сам Зеленский в интервью изданию назвал данные WP "фантазиями", но отметил, что Украина имеет право на использование нетрадиционной тактики для защиты Украины.

"Украина имеет полное право защищать себя, и мы это делаем. Украина никого не оккупировала, а наоборот. Когда столько людей погибло, когда есть массовые захоронения, когда наших людей пытают, я уверен, что мы должны использовать любые хитрости", - сказал глава государства.

При этом Зеленский отверг предположения о том, что он взвешивал возможность использования ракет дальнего радиуса действия для удара по России.

"Никто в нашей стране не отдавал приказов о наступательных действиях или ударах по российской территории", - сказал он.

Что говорят в Белом доме

В администрации Байдена заявили, что перехваченные комментарии Зеленского не являются причиной для отказа в предоставлении АТАСМS.

"Украина неоднократно брала на себя обязательства использовать оружие, предоставленное США, ответственно и стратегически, когда это необходимо для противодействия российской агрессии, и мы уверены, что так будет и в дальнейшем", - сказал на условиях анонимности представитель Минобороны США.

Зеленский пообещал, что Украина не будет использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, и Белый дом считает, что это обещание он выполнил.

"Президент Зеленский выполнил обещания, которые он дал президенту Байдену, и мы не верим, что это изменится", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его словам, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении. Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, считает Подоляк.

9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях.

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