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"Это необходимо для защиты жизни": Зеленский открыто высказался о поставках ракет ATACMS

28 января 2023, 22:43
По словам президента, Украине нужны дальнобойные ракеты. Это необходимо для защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

"Сегодня в 9:15 утра российская армия совершила ракетный обстрел нашего города Константиновка в Донецкой области. Враг применил ракеты С-300. По жилому сектору. По состоянию на это время 17 фамилий в списке пострадавших, 14 - ранены. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что "такие обстрелы, к сожалению, являются обыденностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами".

"Донбасс, Харьковская область, юг государства… Прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности", - добавил президент.

Какое вооружение нужно Украине

По словам президента, Украине нужны дальнобойные ракеты - в частности для того, чтобы убрать эту возможность оккупантов "ставить где-то вдали от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города".

"И я благодарю всех - политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора. Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли это жизненно необходима поставка - в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Это необходимо для защиты жизни. Защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков", - подчеркнул глава государства.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что среди вооружений, в которых сейчас Украина нуждается больше всего, есть западные системы противовоздушной обороны. В частности, немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

Как сообщал Главред, ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

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